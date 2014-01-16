لوله های آب چهارمحال و بختیاری در سرمای بی سابقه یخ زد/ ترکیدگی 4500 کنتور آب

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بارش برف در هفته دوم دیماه در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد و از همان هفته دوم بعد از بارش برف سرما استان چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت.

بارشهای پی در پی برف در روزهای بعدی ادامه یافت و سرما نیز بر شدت آن افزوده شد. سامانه های بارشی که تاکنون (در ماه دیماه) وارد استان چهارمحال و بختیاری شده اند موجب بارش برف قابل توجه در تمام روستاها و شهرهای استان شده اند و هم اکنون معابر و خیابانهای شهرهای استان درگیر مشکلات برف است.

بارش برف سنگین در روستاها و شهرهای استان موجب فرا گرفتن موج سرما در تمام نقاط استان چهارمحال و بختیاری شده است که به نحوی که در بسیاری از نقاط سرما بسیار شدیدتر بوده است.

سرما به نحوی است که اجازه آب شدن به برفهای روی بامها و کنار خیابانها وداخل میدانها نمی دهد و برفهای جمع شده مانند تپه های کوچک در کنار خیابانها، داخل جوی های آب و... باقی است.

سرما در شبها بسیار شدید می شود به طوری که دماسنج های خانگی دما بیرون را در ساعت12 شب در حدود منفی 18 تا منفی 21 درجه سانتیگراد و حتی بیشتر نشان می دهد.

سرمای شدید در شهرهای پر جمعیت استان مانند شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و... موجب یخ زدگی و شکسته شدن لوله های آب، کنتورهای آب و لوله های فاضلاب شده است و این مهم مشکلات بسیاری در این خصوص ایجاد کرده است.

بسیاری از کنتورهای آب نیز یخ زده وخراب شده اند و این در حالیست که در برخی از شهرها مانند شهر بروجن کمبود کنتور آب وجود دارد و به راحتی بدست نمی آید.

بسیاری از مردم استان چهارمحال و بختیاری در این ایام درگیر حل مشکلات به وجود آمده از سرمای شدید هستند؛ برخی دنبال بازکردن لوله های آب، برخی دنبال تعویض لولها ودنبال استاد کار تاسیسات هستند و برخی دیگر به دنبال تعمیر خودرو که درپی سرما دچار نقص شده است.

یکی از ساکنان شهر بروجن که دچار مشکل یخ زدگی لوله فاضلاب در پی سرمای شدید شده بود به خبرنگار مهر گفت: لوله فاضلاب اصلی مجتمع 16 واحدی در محل ورود به لوله فاضلاب اصلی شهر درپی سرمای شدید یخ زد و متاسفانه ساکنان مجتمع به مدت دو روز دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: این مشکل به سرعت توسط مدیر ساختمان با حضور اوستاکار تاسیساتی حل شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سرمای شدید در زمستان امسال بی سابقه بوده است، تاکید کرد: سرما به گونه است که درشب با وجود اینکه بخاری روشن و روی درجه آخر است خانه به سختی گرم می شود.

کمیاب شدن کنتور آب در بروجن

یکی از استادکاران و تاسیساتی های شهر بروجن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سرمای شدید در شهر بروجن موجب یخ زدگی و شکسته شدن بسیاری از لوله های آب و فاضلاب خانه ها ومغازها شده است.

محمدرضا محمدی اذعان داشت: تاکنون در شهر بروجن بیش از صد واحد مسکونی و تجاری برای تعویض لوله شکسته شده و یا یخ زده مراجعه داشته ایم ودر این خصوص با وجود سرما و یخبندان تمام سعی و تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام داده ایم.

وی تاکید کرد: سرما در بسیاری از واحدها موجب یخ زدن کنتور آب و خراب شدن آن شده است و این در حالی است که در شهر بروجن کنتور آب با کمبود مواجه شده است و گیر نمی آید.

وی ادامه داد: فروش کنتور آب به بخش خصوصی واگذار شده است واین در حالی است که فروشندگان ندارند و این مهم موجب ایجاد مشکل برای بسیاری از مردم شده است.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه مالکین واحدهای مسکونی و تجاری نسبت به عایق کردن لوله های آب و فاضلاب توجه داشته باشند، گفت: پشم و شیشه کردن لوله ها بهترین عایق برای جلوگیری از یخ زدگی و شکسته شدن آنها است.

این استادکار لوله کش بروجنی گفت: نوار پشم و شیشه را باید دور لوله پیچید و سپس با مفتول سیمی محکم کرد و سپس برای عایق بهتر یک پوشش پلاستیکی روی آن کشید و دوباه با مفتول محکم کرد.

یخ زدگی وشکستگی انشعاب های آب در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: کاهش دما و سرمای شدید موجب یخ زدن و شکسته شدن انشعابات آب در برخی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری شده است.

اصغر یزدانی با اشاره به اینکه انشعاب آب در شهرهای استان دچار یخ زدگی و شکستگی شده است،گفت: یخ زدگی و شکستگی انشعابات آب در اکثر شهرهای استان از جمله شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و.... اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: عایق کردن لوله های آب باید در دستور شهروندان و صاحبان واحدهای مسکونی و تجاری قرار گیرد تا بتوان از بروز خسارت جلوگیری کرد.

وی اذعان داشت: اگر شکستگی لوله های آب وخروج آب در معابر و خیابانهای شهرها دیده شد سریعا با اداره آب و فاضلاب شهر مربوطه تماس و اطلاع رسانی شود تا از هد رفتن آب جلوگیری شود و همچنین قطعی آب به وجود نیاید.

وارد شدن خسارت 540 میلیون تومانی در پی ترکیدگی کنتورهای آب

معاون خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی سرمای بی سابقه و برودت هوا بیش از چهار و هزار و 500 کنتور آب در استان چهارمحال و بختیاری یخ زده و ترکیده است.

مسعود ترابیان ادامه داد: یخ زدگی لوله های آب و ترکیدگی کنتورهای آب موجب وارد شدن خسارت 540 میلیون تومانی شده است.

وی اذعان داشت:با توجه به سردی هوا آمار یخ زدگی انشعابات وترکیدگی کنتورهای آب در روزهای آتی افزایش می یابد.

مشکل کمیاب شدن کنتور آب مربوط به کوتاهی فروشندگان مجاز طرف قرارداد است

وی در جواب سئوال خبرنگار مهر درباره کمیاب شدن کنتور آب در برخی از شهرها اذعان داشت: فروش کنتور بر عهده بخش خصوصی طرف قرار داد است و مصرف و خرید کنتور آب در این ایام افزایش یافته است و طبیعی است که بسیاری از واحدهای فروش کنتور تمام کرده اند و این مشکل به وجود امده است.

معاون خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: فروش کنتور بر عهده بخش خصوصی است و اگر مشکلی در این خصوص وجود دارد مربوطه به کوتاهی فروشندگان مجاز طرف قرار داد است.