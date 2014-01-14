به گزارش خبرنگار مهر، شهر بردستان از جمله شهرهای تاریخی استان بوشهر واقع در شهرستان دیر که با توجه به موقعیت آن، از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و توجه ویژه مسئولین استانی را می طلبد.

شغل اصلی اهالی بردستان کشاورزی، صیادی و عده‌ای هم بنایی است و تعدادی از آنها نیز به کشورهای عرب نشین همسایه از راه دریا رفت‌وآمد می کنند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

ضعف در برخی موارد، مبلمان شهری و زیر سازی و آسفالت معابر که نیاز به اعتبارات استانی دارد و همچنین کوتاهی در ترمیم مسجد و قلعه تاریخی این شهر که متولی آن میراث فرهنگی است، مردم و مسئولین شهری و شهرستانی را بر آن داشته تا به استاندار با تدبیر دل خوش کنند و از وی و مراجع ذی ربط استانی امید بهبودی وضعیت را داشته باشند.

توسعه نامتوازن مباحث فرهنگی و اجتماعی همگام با صنعت در جنوب استان بوشهر لطمات جبران ناپذیری به منطقه زده و نیاز است در این حوزه تلاش هایی صورت گیرد.

عدم آسفال بلوار بردستان برای پرهیز از دوباره‌کاری

ارسلان حصیری شهردار بردستان در خصوص بعضی از کمبودها و دغدغه های این شهر که برخی از روی عدم آگاهی، شهردار این شهر را مسئول آن می دانند به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برخی از شرح وظایف قانونی شهرداری مطلع نیستند و بدون در نظر گرفتن این موضوع که چارچوب وظایف شهرداری مشخص شده است، به انتقاد می پردازند.

وی در خصوص مشکل آسفالت بلوار بردستان به سمت دیر اظهار داشت: اداره آبفا قصد لوله گذاری در این محدوده نامبرده را دارد و همین موضوع کار شهرداری را به تعویق انداخته است.

حصیری گفت: چنانچه ما این مسیر را آسفالت کنیم، اداره آبفا برای لوله گذاری، آسفالت را تخریب خواهد کرد و این باعث دوباره کاری و تحمیل هزینه ای دو برابر خواهد شد.

عدم شن‌ریزی و آسفالت معابر مهم‌ترین دغدغه شهرداری بردستان

شهردار بردستان در خصوص انتقادات انجام شده در مورد روشنایی بلوار خروجی بردستان به سمت دیر که اکثرا خاموش است نیز گفت: این پروژه زیر نظر و متعلق به اداره راه است.

حصیری در خصوص ترمیم نیمه کاره و ناقص مسجد تاریخی بردستان نیز گفت: کار ترمیم این پروژه نیز مربوط به شهرداری نیست و متولی آن سازمان میراث فرهنگی است. تا جایی که اطلاع دارم اعتبار ناچیزی برای این امر اختصاص داده بودند که طی سال جاری با آن حیاط مسجد را کاشی کاری کرده اند و امیدواریم در سال 93 اعتبار کافی برای این مسجد تاریخی که از جاذبه های گردشگری استان بوشهر نیز محسوب می شود در نظر بگیرند.

وی مهم ترین دغدغه شهرداری بردستان را عدم شن ریزی و آسفالت معابر عنوان کرد و افزود: بیش از 90 درصد از معابر ما خاکی هستند و به هنگام بارندگی به لجن زار تبدیل می شود و تردد در آن به سختی انجام می گیرد.

امکانات محدود شهرداری بردستان جوابگو نیست

شهردار بردستان با تصریح در بیان این مطلب که ما تنها شهری هستیم که هنوز نعمت آسفالت معابر برخوردار نشده ایم و دلیل آن نیز تاخیر در شهر شدن بردستان است، خاطرنشان کرد: بردستان دارای جمعیت زیادی است که این امکانات محدود جوابگوی آن نیست و لذا از مرکز استان خواستاریم تا اعتبار کافی را بدین منظور در اختیار بگذارد.

حصیری گفت: مشکل زه و شیب آب و نزدیکی به دریا با کوچه های خاکی مشکل ساز است.

شهرداری بردستان تنها شهر فاقد ماشین آلات راه سازی است

وی افزود: شهرداری بردستان تنها شهری فاقد ماشین آلات راه سازی است و این مورد نیز از دیگر دغدغه های ما محسوب می شود که امیدواریم به نحوی تامین شود.

شهردار بردستان دغدغه دیگر را احداث دیوار حفاظتی خور بردستان عنوان کرد و افزود: با این کار علاوه بر اینکه باعث استحصال زمین می شود، برای فضای سبز و گردشگری شهرستان نیز بسیار مطلوب است.

حصیری در ادامه با اشاره به این مطلب که قلعه تاریخی بردستان در حال تخریب است، تصریح کرد: اگر این اثر مرمت نشود علاوه بر از بین رفتن قلعه نامبرده، باعث ایجاد خطراتی برای دانش آموزانی که در همسایگی آن تحصیل می کنند و اکثرا در سایه دیوار قلعه توقف می کنند، می شود

مصطفی صفایی