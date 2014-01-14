رشد 7 درصدی اعتبارات برنامه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1393 برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته 007,902,85 میلیون ریال (ردیف 4 جدول 3) و سایر دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی 000,621,23 میلیون ریال (ردیف 14 جدول 3) است که نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد 4/16 و 4/17 درصد را نشان می‌دهد.



در همین ارتباط، اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های وابسته در بخش آموزش و پژوهش 904,435,36 میلیون ریال (ردیف 8 جدول 3 ) است که نسبت به سال گذشته از رشدی 1/33 درصدی برخوردار شده و با احتساب اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و ردیف‌های متفرقه مرتبط با وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 1393 (097,222,2 میلیون ریال) به 001,658,38 میلیون ریال (جمع ردیف‌های 8 و 15 جدول 3) افزایش می‌یابد که رشدی نزدیک به 34 درصد را نشان می‌دهد.



اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و موسسات وابسته نیز معادل 584,151,4 میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته 4/25 درصد رشد داشته و از این مبلغ معادل 000,655,1 میلیون ریال (9/39 درصد) ذیل ستاد مذکور لحاظ شده است (ردیف 9 جدول 3).



علاوه بر این در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه مرتبط با آموزش عالی، پژوهش و فناوری فصل علم و فناوری (به شرح مندرج در پیوست‌های شماره 12 و 13 ) 500,874,10 میلیون ریال اعتبار برای امر آموزش، پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده است.



از منظری دیگر اعتبارات مجموعه برنامه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور مندرج در لایحه بودجه سال 1393، با احتساب ردیف‌های متفرقه 092,207,163 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال 1392 از رشدی 7/20 درصدی حکایت دارد (ردیف 17 جدول 3 و پیوست‌های 12 و 13)