اعلام آثار راه یافته به بخش نهایی دومین جشنواره داستان کوتاه فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن شهسواری دبیر هیئت داوران دومین جشنواره داستان کوتاه فهرست گفت: از میان 883 داستان رسیده، 30 اثر به بخش نهایی این جشنواره راه یافتند.

وی از رشد چشمگیر مشارکت اصحاب قلم در این دوره نسبت به دوره قبل این جشنواره تقدیر کرد.

داوری بخش مقدماتی این جشنواره را علاوه بر محمدحسن شهسواری، سینا دادخواه و فرشته نوبخت به عهده داشتند. هیئت داوران بخش مقدماتی پس از خوانش آثار ارسال شده، 30 اثر راه یافته به بخش نهایی راه به شرح زیر اعلام کرد:

ایمان خدافرد (طلوع آفتاب)، منصور آسترکی (ایستگاه)، احمد طبايي (آن که باد می‏کارد...)، آرش شهنواز (بازی)، میلاد ظریف (سلول انفرادی)، رزیتا بهزادی (شمعدانی قرمز)، وجيهه اميني (نقاشی خدا)، نوری ایجادی (قورباغه ها)، علیرضا آقائی راد (تابستان خود را چگونه گذراندید)، مرتضی فتحی فر (جوان)، علیرضا بی پناه (یک داستان ترسناک)، احسان زرافشان (درباره مردی که اصلاً آدم خاص یا فوق العاده ای از هیچ نظر نبود)، نیلوفر اِنسان (یک جایِ خالی)، نیلوفر اِنسان (روایتِ ساده یک آدمِ پُر زاویه)، جواد ترشیزی (حرفه‌ ای)، معصومه قدردان (پرده)، محمدمهدی خاکیان (آخرین چیزهایمان)، محمد مهدی خاکیان (گذشته مچاله شده)، فرید دانش‌فر (شاید)، رضا گندمی (گردش شبانه)، الهه دهقان پيشه (باران يادت هست؟)، پدرام بهروزی (آنتی لتوفیل)، سولماز اسعدی (استاد)، مصطفی انصافی (عطر لیلا و رنگ و برف و چنار)، نسيم مقدس (سرسره آرزوها)، مریم منوچهری (من راز لیلا را می دانم)، مرجان موسی نژاد (خشونت با یک لبخند لعنتی!)، لیلا آستانه‌ای (سی و چهار)، میلاد کامیابیان (تسمیه) و غلام‌رضا صفّار (مادی‌تائو).

قرار است داوران بخش نهایی از میان این 30 داستان، 3 داستان برتر و نیز یک داستان خلاقانه را انتخاب کنند.

مراسم پایانی این جشنواره با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و همراهی معنوی نشرهای افق، ققنوس، کارنامه و ماهی در روز جمعه مورخ 11 بهمن ماه 1392 در سالن اصلی پردیس سینمایی قلهک برگزار خواهد شد.