سازمان حج و زیارت مشکلی برای راه اندازی پرواز حجاج از فرودگاه خرم آباد ندارد

سید حمید الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیداری که استاندار لرستان با رئیس سازمان حج و زیارت داشتند در زمینه راه اندازی پرواز حجاج در فرودگاه خرم آباد مذاکراتی صورت گرفت.

وی بیان داشت: در این دیدار رئیس سازمان حج و زیارت اعلام آمادگی کرد در صورت رفع مشکلات فرودگاه خرم آباد این سازمان مشکلی در بحث اعزام زائران حج عمره و تمتع از این فرودگاه ندارد.

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان عنوان کرد: در راستای راه اندازی این پرواز باید کار تطویل باند و توسعه فرودگاه خرم آباد به منظور پذیرش هواپیماهای پهن پیکر انجام شود.

الیاسی همچنین بر ضرورت پیگیری از طریق شرکت های هواپیمایی ماهان و ایران ایر برای راه اندازی پرواز حج در فرودگاه خرم آباد تاکید کرد و بیان داشت: در صورت فراهم آمدن این شرایط سازمان حج و زیارت آمادگی دارد که از سال آینده پرواز حج را در فرودگاه خرم آباد دایر کند.

بنابر این گزارش نخستین بار در جریان سفر دوم هیئت دولت به لرستان بود که مطالبه دیرین مردم لرستان برای راه اندازی پرواز حج در فرودگاه خرم آباد مورد تصویب قرار گرفت، موضوعی که سالها به دغدغه زائران تبدیل شده بود.

با تصویب این مصوبه در هیئت وزیران امید می رفت لرستانیها روزی شاهد برقراری پرواز حجاج در فرودگاه مرکز استان باشند، دغدغه ای که بعد از گذشت نزدیک به شش سال همچنان رفع نشده است.

در حال حاضر حجاج لرستانی برای اعزام به سفر حج باید رنج سفر زمینی به تهران را هم در رفت و هم برگشت متحمل شوند تا هر ساله زائران لرستان با اتوبوس به تهران عزیمت کرده و از آنجا راهی سفر حج شوند که این امر علاوه بر افزایش هزینه برای آنها تبعات دیگری نظیر خستگی، حوادث احتمالی جاده ای، معطلی و .. به همراه دارد.

به هر روی در حالی مشکل اصلی فرودگاه خرم آباد برای راه اندازی پرواز حج محدودیت باند پروازی این فرودگاه و عدم توانایی در پذیرش هواپیماهای پهن پیکر بوده است که مسئولان امر در طول شش سال گذشته تلاشی برای رفع این مشکل نکردند تا بالاخره رفع این مشکل به هوشنگ بازوند استاندار جدید لرستان برسد؛ مشکلی که امید می رود با پیگیری های مدیریت اجرایی استان بالاخره برطرف شود.