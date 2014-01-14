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۲۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

خاضع خبرداد:

سه پرتابگر کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت شدند

سه پرتابگر کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت شدند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از دعوت سه پرتابگر این استان به اردوی انتخابی تیم ملی دو و میدانی نوجوانان خبرداد.

حجت الاسلام سید جواد خاضع به خبرنگار مهر گفت: "سامان پاکباز"، "میلاد کریمیان" و "عنایت وفابین" سه ورزشکار پرتاب نیزه استان هستند که از سوی سرمربی تیم ملی نوجوانان به اردوی این تیم دعوت شده اند.

وی بیان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا اواخر این هفته در تهران برگزار خواهد شد.

خاضع بیان داشت: در این رقابتها که جمعه این هفته برگزار می شود، 30 ورزشکار دو و میدانی کار جوان و 28 ورزشکار دو و میدانی کار نوجوان حضور دارند.

خاضع استعدادهای ورزشکاران این استان در زمینه دو و میدانی را کم نظیر دانست و گفت: این استان تاکنون در ورزش دو و میدانی مدالهای ملی و بین الملی زیادی را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: "مهدی روایی" مربی فعلی تیم پرتاب نیزه استان خود پیش از این چندین مدال رنگین از رقابتهای ملی و آسیایی کسب کرده بود.

 

کد مطلب 2214413

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