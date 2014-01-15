تعلل شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص ارایه گزارش دانشگاه احمدی نژاد

دکتر مصطفی افضلی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت پرونده دانشگاه ايرانيان یا همان دانشگاه احمدی نژاد گفت: پاسخ استعلامات كميسيون اصل ۹۰ از وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص فرایند تشکیل این دانشگاه به كميسيون اصل ۹۰ رسيده و منتظر پاسخ شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم كه پس از جمع بندي نهايي در كميسيون نتيجه را اعلام خواهيم كرد.

وی با انتقاد از طولاني شدن پاسخ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: بايد تاكنون شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش خود را به كميسيون اصل ۹۰ ارسال مي كرد، زيرا زمان زيادي از مكاتبه با شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذشته است.

سخنگوي كميسيون اصل ۹۰افزود: کمیسیون 17 آذرماه سال جاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی مکاتبه کرده و خواستار ارایه گزارش درخصوص فرایند تشکیل دانشگاه ایرانیان شد بنابراین شورا باید ظرف یک‌ماه، گزارش درخواستی را به کمیسیون اصل 90 ارایه می کرد که هنوز با گذشت بیش از یکماه این گزارش ارایه نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین دوباره این مساله پیگیری شد و از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست شد در اسرع وقت گزارش فرایند تشکیل دانشگاه ایرانیان را ارایه کند همچنین در خصوص روند فعالیت این دانشگاه بعد از بررسی های صورت گرفته نظر داده خواهد شد.