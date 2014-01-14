به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباززاده ظهر سه شنبه در بیست و چهارمین جلسه شورای شهر با انتقاد از اینکه اظهار کرد: هم اکنون در تمامی سطح شهر شاهد ساخت و سازهایی با تراکم بالا و متفاوت در ساخت هستیم که شهروندان را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه باید کارشناسان شهرداری نسبت به اجرای طرح تفصیلی دقت بیشتری داشته باشند افزود: همکنون در ساخت و سازهای شهروندان تراکم متوسط،کم و زیاد که در طرح تفصیلی برای ساخت و ساز در مناطق مختلف معین شده است اجرا نمی شود.

خباززاده با تاکید براینکه اگرچه بخشی از درآمد شهرداری ها از این محل تامین می شود گفت: پراکندگی تراکم های بالا در سطح شهر باعث شده آسایش بعضی از شهروندان سلب شود و بعضی از افراد در این گونه ساخت و سازها که فقط منافع مالی خود را مد نظر دارند به فکر آسایش شهروندان نیستند.

وی با بیان اینکه اموال شهر کاشمر به امانت به دست شورا و شهرداری سپرده شده و باید جلو افراد سود جو گرفته شود تصریح کرد: همکنون در حاشیه شهر و خارج از محدوده با قطعه بندی زمین های کشاورزی و خرید و فروش بین افراد درحال ساخت و سازغیر مجاز است که برای آینده نه چندان دور برای همه ادارات خدماتی و شهرداری مشکلاتی را بوجود خواهد آورد و باید به جد برای این امر مسئولین شهرستان فکری اساسی بردارند.

مسئول کمیسیون شهرسازی شورای شهر کاشمر با بیان اینکه هنوز با وجود امام زاده سید مرتضی و جاده کوهسرخ نتوانستیم، بخوبی از وجود گردشگران استفاده کنیم و با کارهای موردی و سطحی زمان را از دست می دهیم گفت: استفاده ازجاده کوهسرخ به عنوان یک پتانسیل خوب برای شهر و همچنین مفید برای جدب سرمایه گذار موجب رونق منطقه می شود.

وی توجه به شهر ریوش کوهسرخ را از مسئولین شهرستان خواستار شد تا از مهاجرت و افزایش حاشیه نشینی که قسمتی از شهرتوسط این افراد ایجاد شده است جلوگیری شود گفت: شهرداری کاشمر با کارهای مشاوره ای و همچنین یاری رساندن به شهرداری ریوش می تواند به رونق آن شهر کمک کند و آن منطقه را می توانیم طرقبه، شاندیز دیگری نام ببریم تا باحضور گردشگر به آن منطقه رونق اقتصادی کوهسرخ نیز مهیا شود.

وی همچنین با انتقاد از بلاتکلیفی شهرک نیمه صنعتی که برای مشاغل مزاحم سطح شهر مهیا شده اقدامی صورت نگرفته افزود: هم اکنون بیشتر مشاغل مزاحم سطح شهر آسایش مردم را سلب کرده است، درصورتی که زمین های آن شهرک دردست دلالان با قیمت های زیاد خرید و فروش می شودکه باعث شده این معضل از دوش مردم برداشته نشده است.