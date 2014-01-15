عضویت بیش از 9000 ناشر کشور در فیپا

عنایت سالاریان سخنگوی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران درباره تعداد ناشران عضو فیپا (عنوان اختصاری فهرست نویسی پیش از انتشار) به خبرنگار مهر گفت: تعداد 9064 ناشر از سراسر كشور عضو فیپای سازمان اسناد و كتابخانه ملی هستند که از این تعداد 2488 ناشر، عضو حقیقی و 6576 ناشر به صورت عضو حقوقی در فیپای سازمان عضو هستند.

وی افزود: فهرست‌نویسی پیش از انتشار به صورت رایگان و با هدف تهیه كتابشناسی ملی كشور و استفاده آنلاین آن در سایت كتابخانه ملی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران همچنین گفت: دقت، صحت، سرعت و یكدستی در امور فهرست‌نویسی و پیشگیری از دوباره‌كاری در كتابخانه‌های كشور و صرفه‌جویی در بودجه، زمان و نیروی انسانی متخصص از فواید کار فهرست‌نویسی پیش از انتشار است.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شماره 126675/ ت ه مورخ 1375/12/08 هیئت وزیران، مسئول مستقیم صدور فیپا برای کتاب‌ها در جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی است و فیپا، هیچ نماینده دیگری در کشور ندارد و صدور آن تنها توسط سازمان مذکور به صورت رایگان صورت می‌گیرد.

در سال‌های اخیر مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی از جعل فیپا توسط افراد سودجو در برخی شهرهای کشور از جمله در استان قم، خبر داده بودند که بر این اساس، افرادی با دریافت مبالغی ناچیز 10 تا 20 هزار تومان، مبادرت به صدور غیرقانونی فیپا برای ناشران می‌کردند که البته این فیپا قابل جستجو در سامانه مرکزی صدور فیپا نیست.

در پی این اتفاق، رئیس کتابخانه ملی ایران از اجرای طرحی مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف تغییر مسیر دریافت فیپا و تسهیل در اخذ آن از سوی ناشران کشور خبر داد که حاصل آن اقبال ناشران به عضویت در سامانه مرکزی فیپا در این سازمان طی دو سال گذشته بوده است.