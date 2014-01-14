4 هزار میلیارد ریال سهام در بورس تهران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دادو تدهای امروز سه شنبه بورس، سرمایه گذاران بیش از 4 هزار و 224 میلیارد ریال سهم را دادوستد کردند و همچنین یک میلیارد و 364 میلیون برگه سهم و حق تقدم نیز در بازار جا به جا شد.

گروه مالی با معامله بیش از 861 میلیون سهم در صدر برترین های صنعت قرار گرفت، بانک‌ها و خودرویی ها نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز سه شنبه شاخص کل 10 واحد عقب نشینی کرد و در عدد 87 هزار و 102 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز 85 واحد افت کرد.

در حالی شاخص بازار اول رشدی 102 واحدی را ثبت کرد که شاخص بازار دوم 612 واحد پایین آمد.