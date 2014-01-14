دعوت مردم ورامین از رییس جمهور برای سفر به دیار 15 خرداد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت: ظهر امروز جمعی از مسئولین شهرستان ورامین با حضور در نهاد ریاست جمهوری با مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دیدار کردند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران به نمایندگی از مردم ورامین از دکتر حسن روحانی دعوت کرد تا همزمان با قیام تاریخی مردم ورامین در 15 خرداد 1342 به این شهرستان سفر کند.



15 خرداد 1393 از حساسیت و اهمیت دوچندانی برخوردار است



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: قیام 15 خرداد نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد، به طوری که امام راحل فرمودند که جوانان معظم ورامین به ما حق ویژه ای دارند زیرا آنها در 15 خرداد زخمت کشیدند و جوانان خود را را از دست دادند و مقام معظم رهبری نیز در سفر خود به منطقه ورامین در سال 1382 فرمودند که شهدای مظلوم و گمنام ورامین مثل ستاره های درخشان نه فقط در آسمان ورامین بلکه در آسمان ایران اسلامی خواهند درخشید.



وی ادامه داد: شخصیت های کشوری و لشگری و صاحبنظران سیاسی در طول چند سال گذشته با سفر به ورامین از نقش مردم این دیار در طول دوران مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم پهلوی به نیکی یاد کرده و قیام 15 خرداد 1342 مردم این دیار را نقطه آغازین حرکت بیداری امت اسلامی معرفی کردند.

محمودی اضافه کرد: 15 خرداد 1393 از حساسیت و اهمیت دوچندانی برخوردار است، زیرا 50 سال از این حادثه تاریخی گذشته است و برنامه های ویژه ای برای گرامیداشت نیم قرن 15 خرداد تدارک دیده شده و مردم ورامین نیز علاقمند هستند تا در گرامیداشت نیم قرن قیام 15 خرداد، حسن روحانی رییس جمهور ایران اسلامی که خود در مبارزات انقلابی حضوری فعال داشته به دیار 15 خرداد آمده و موجب مسرت و خوشحالی مردم مومن و انقلابی ورامین شود.

15 خرداد یک نقطه عطف در تاریخ کشور است

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: مردم این منطقه در 15 خرداد 1342، دستگیری امام(ره) را تاب نیاورده و از خفقان و شکنجه های رژیم شاهنشاهی نترسیدند و قیام کردند و با پای پیاده و در گرمای طاقت فرسای این فصل به سوی تهران حرکت کردند و در پل باقرآباد توسط سفاکان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند.

این مسئول عنوان کرد: 15 خرداد یک نقطه عطفی در تاریخ کشور است که از همان وقت، فعالیت سیاسی شروع شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند و 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و اولین و مهم ترین فصل خونین مبارزه با رژیم ستمشاهی در عاشورای 15 خرداد رقم خورد و 15 خرداد هر چند ظاهراً با سرکوب خونین به نفع شاه تمام شد، اما در حقیقت ماهیت رژیم ستمشاهی را بیش از پیش برای همگان آشکار کرد و نقطه آغازی برای حرکت انقلاب اسلامی شد.

وی بیان داشت: شهدای ۱۵ خرداد از مظلوم ترین شهدای دوران انقلاب اسلامی هستند زیرا بسیاری از آنان مزار مشخصی ندارند و خانواده ها در آن زمان اجازه برگزاری مراسم عزاداری برای عزیزانشان نداشتند.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله 14 و 15 خرداد شهرستانهای استان تهران تأکید کرد: حماسه ۱۵ خرداد و اسامی کسانی که با نقش آفرینی خود در این قیام زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند باید در کتابهای درسی گنجانده شود تا نسل های آینده ساز ایران اسلامی قدر و منزلت ودیعه ای که به واسطه خون هزاران شهید به دست آمده را بدانند.

گفتنی است قیام 15 خرداد سال 1342 در منطقه ورامین را می توان نقطه عطفی در شکل گیری انقلاب اسلامی دانست که در این رخداد تاریخی عده ای از اهالی شهرستانهای پیشوا و ورامین با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی(ره) به صورت خودجوش با شعار و تظاهرات به سمت تهران در روز 15 خرداد 1342 حرکت کردند که با ممانعت ژاندارمری باقرآباد، عده ای از مردم ورامین در درگیری با مأموران به شهادت رسیدند.