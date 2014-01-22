آرش حمیدی، عکاس و داور دومین جشنواره عکس و گردشگری دالاهو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جشنواره عکس و گردشگری دالاهو بدون در نظر گرفتن محدودیت جغرافیایی برای عموم برگزار می‌شود و داوطلبان تا 27 دی ماه سال جاری فرصت داشتند تا آثار خود را با موضوع گردشگری به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: دومین جشنواره عکس و گردشگری دالاهو با هدف گسترش ارزش‌های عکاسی برگزار می‌شود.

دبیر دومین جشنواره عکس و گردشگری دالاهو با بیان اینکه محور اصلی این جشنواره توجه به موضوع گردشگری است، تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند در این نوع عکاسی نگاهی فراتر نسبت به موضوع گردشگری داشته باشند، به طوری که مقاصد گردشگری مانند خیابا‌ن‌ها، بازارها، بناهای تاریخی، افراد و به طور کلی هر چیزی را که موجب جذب گردشگران شود مدنظر قرار دهند. به طوری که گردشگری و هنر، جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، گردشگری شهری، طبیعت‌گردی و... را در عکس‌های خود بگنجانند.

داور دومین جشنواره عکس و گردشگری دالاهو درباره عکاسی با دوربین تلفن همراه نیز توضیح داد: تصور ما بر این است که در سال‌های آینده این دوربین‌ها جایگزین دوربین‌های عکاسی فعلی می‌شود و بر این اساس این قسمت نیز در جشنواره گنجانده شده است.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در این جشنواره توجه به کیفیت و محتوای تصویر است. مدل دوربین، کیفیت لنز و امکانات آن تاثیری در نحوه داوری نخواهد داشت. شرکت در مسابقه برای عموم آزاد بود و محدودیت جغرافیایی در این جشنواره وجود نداشت.

حمیدی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع 80 عکس برای نمایشگاه پذیرفته خواهد شد.