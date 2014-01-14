کمتر از یک درصد کل جرائم کشور مربوط به کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی تبار ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: استان کردستان از لحاظ وقوع جرم در رتبه های آخر کشور است و تنها 0.877 درصد از جرائم به وقوع پیوسته در کشور مربوط به کردستان است.

وی افزود: همچنین عملکرد پلیس و پلیس آگاهی استان نیز به گونه ای بوده که در 9 ماهه گذشته از سال جاری بیش از 90 درصد از جرائم صورت گرفته کشف شده اند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود 90 درصد از جرائم به وقوع پیوسته در سطح استان کردستان توسط معتادان صورت می گیرد.

احمدی تبار با بیان اینکه بیش از 70 درصد جرائم به وقوع پیوسته در استان کردستان جرائم خرد هستند، یادآور شد: اگر بتوانیم پس از دستگیری معتادانی که توسط پلیس دستگیر می شوند در محلی مناسب نگهداری کنیم بدون شک بیش از 50 درصد از جرائم خرد اتفاق افتاده در این استان کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه استان کردستان در زمینه کشفیات جرائم دارای رتبه اول است و بیشترین وقوع جرم نیز در زمینه جرائم خرد است، بیان کرد: ساماندهی معتادان و قرار دادن مکانی مختص به معتادین می تواند در امنیت اجتماعی و کاهش جرایم در استان موثر باشد.

رئیس پلیس آگاهی کردستان از اجرای 44 طرح پیشگیری و شناسایی در راستای مقابله با سرقت در این استان طی 9 ماه گذشته خبرداد و گفت: در مجموع پس از اجرای این طرح ها هزار و 400 فقره سرقت انجام گرفته کشف شد و کالاهای مسروقه نیز به ارزش ریالی 490 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

احمدی تبار با بیان اینکه در بحث کشف جرائم جنایی، کردستان رتبه سوم را در کشور دارا است، افزود: همچنین عملکرد مناسب نیروی انتظامی و آگاهی توانسته رتبه چهارم کشوری را در بحث کشف جرائم خرد به خود اختصاص دهد.

وی به بحث سرقت های مهم نیز مانند سرقت منزل، خودرو، موتور سیکلت و اماکن عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: در این حوزه نیز استان کردستان در بحث کشفیات جرم در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: در راستای اجرای طرح های مبارزه با سرقت اماکن عمومی پلیس آگاهی طی ماه گذشته درگیر شاکیان متعددی بود و در همین راستا پس از تلاش های شبانه روزی ماموران آگاهی دو سارق و یک مالخر دستگیر شدند.

احمدی تبار یادآور شد: این سارقان پس از دستگیری به هشت فقره سرقت از 10 فقره سرقت انجام شده در اماکن عمومی حاشیه شهر سنندج اعتراف کردند و اموال سرقتی کشف شد که ارزش این اموال مسروقه بیش از 20 میلیون تومان بوده است.