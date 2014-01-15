محبوبترین نسخه سیستم عامل اندروید کدام است/ جایگاه آخرین نسخه اندروید

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که تیم اندروید با استفاده از آمار و ارقامی از نسخه 2.2 اندروید معروف به فرویو تا کیت کت نسخه 4.4 اندروید ارائه داده مشخص شده است که محبوبیت نسخه آب نبات ژله ای این سیستم عامل از سایر نسخه ها بیشتر است.

تیم اندروید این گزارش را با هدف ارائه یک تصویر کلی به توسعه دهندگان اپلیکیشنها برای فروشگاه گوگل پلی (Google Play Store) تهیه کرده است.

با یک شاخص قابل توجه نسخه آب نبات ژله ای اندروید 59.1 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

پس از آب نبات ژله ای، نان زنجبیلی که در سال 2010 منتشر شد با 21.2 درصد در رده دوم سهم بازار سیستم عاملهای اندروید قرار گرفته است و پس از آن بستنی حصیری که در سال 2011 منتشر شده با 16.9 درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

نکته جالب این است که تعداد تلفنهای اندرویدی که آخرین نسخه این سیتم عامل مشهور به کیت کت روی آن نصب شده تنها به 1.4 درصد می رسد و در فهرست مقایسه نسخه های مختلف اندروید این سیستم عامل تنها از قدیمی ترین نسخه اندروید یعنی فرویو پیش گرفته است و هنوز فاصله بسیاری را باید طی کند تا در صدر جدول جای گیرد.

بسیاری از دستگاه هایی که از آب نبات ژله ای استفاده می کنند هنوز باید در انتظار بمانند تا مشخص شود که آیا می توانند سیستم عامل خود را به کیت کت ارتقا دهند یا خیر. تنها تعداد اندکی از دستگاه ها از جمله موتورولا موتو جی درمیان نخستین دستگاه هایی بودند که کیت کت روی آنها نصب شد.