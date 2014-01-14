تولد نوزادان چهار قلو در بيمارستان حافظ شيراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علي تدين افزود: نوزادان به دنیا آمده شامل سه پسر و يك دختر هستندند و وزن 3 نفر از نوزادان بیش تر از 2 كيلو گرم و يك نفر از آنها يك كيلو و سيصد گرم وزن دارد.

وی ادامه داد: دو سال و نيم از ازدواج والدين می گذرد و سابقه چند قلو زايي در خانواده شوهر وجود داشته و مادر از هيچ داروي خاصي استفاده نکرده است.

در حال حاضر كليه نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بيمارستان حافظ تحت نظر بوده و مشكل خاصي ندارند.

لیست شش محصول تبلیغاتی فاقد مجوز اعلام شد

رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اطلاعیه وزارت بهداشت، لیست محصولات فاقد مجوز که از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان تبلیغ می شوند را اعلام کرد.

دکتر سید ابوالفضل هاشمی افزود: این محصولات شامل کوچک کننده بینی با برند AIDAN، گن لاغری برند V-Care، گن لاغری آقایان برند Slim@lif، دستبند مغناطيسي تعادل و انعطلاف­پذيري برند Power Balance، پد دفع سموم برند kinokiو گن لاغری برند كاسمارا است.

وی افزود: این محصولات به صورت مکرر از شبكه­هاي فارسي زبان ماهواره­اي تبلیغ می شوند و فاقد مجوز تولید و واردات هستند.

دکتر هاشمی ابراز داشت: این هشدار بر اساس اطلاعیه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی شیراز، تاکید کرد: لازم است مردم برای حفظ سلامت خود، این هشدارها را جدی بگیرند.

تقدیر جانشین وزیر بهداشت و رییس پلیس راهنمایی و رانند گی ناجا از رییس مرکز مدیریت و حوادث فارس

جانشین وزیر بهداشت و رییس کار گروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و همچنین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از خدمات مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس تقدیر کردند.

دکتر امامی رضوی ، جانشین وزیر بهداشت و رییس کار گروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه با اهدای لوح سپاسی از خدمات دکتر کامران فیروزی ، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس قدردانی کرد.

دکتر امامی رضوی مانورهای مناسب با برنامه و سناریوی تدوین در مدیریت ، پاسخ حوزه سلامت در حوادث و بلایا و همچنین ایجاد هماهنگی بین بخشی مناسب که با درایت و کفایت همسو و هم نوا بوده است را از ویژگی های قابل تقدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس ذکر کرد.

سرتیپ پاسدار دکتر اسکندر مومنی ، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز حضور مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس در نشست هماهنگی طرح ترافیکی زمستان 92 را زمینه ایجاد تعادل و همکاری بیش از پیش دستگاه های تاثیر گذار در امر ترافیک دانست.