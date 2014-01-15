پیگیری اعتبار ویژه برای نجات دریاچه ارومیه/ اعتبار 50 میلیارد تومانی کافی نیست

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث نجات دریاچه ارومیه 32 راه حل در قالب طرح آماده شده است.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین پیشنهاد شده است که اعتبارات ویژه ای برای دریاچه های ارومیه و هامون در نظر گرفته شود که البته این موضوع باید در کمیسیون تلفیق نیز به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه رقمی که برای نجات دریاچه ارومیه در سال آینده اختصاص پیدا کرده ناکافی است، تصریح کرد: در بودجه 93 حدود 50 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است. این در حالی است که بیش از 70 درصد از دریاچه خشک شده است.
ارائه 32 طرح برای نجات دریاچه ارومیه
این نماینده مجلس گفت: کارگروهی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه تشکیل شد اما در اجرای اقداماتی که باید برای حفاظت از دریاچه انجام میشد، وقفه افتاد و همچنین راهکارهای متعددی در نظر گرفته شد که تمام این راهکارها باید بررسی شوند.
حسینی صدر با بیان اینکه نباید در احیای دریاچه ارومیه تعلل شود، افزود: آبهایی که از دریاچه ارومیه به جای دیگر هدایت شده باید بازگردد و طرحها نباید در حد شعار باشد بلکه باید هرچه سریعتر عملیاتی شوند.
اجرایی شدن اولین اولویت از اولویتهای 19 گانه نجات دریاچه ارومیه
به گزارش مهر، چهارشنبه گذشته در جلسه ای که به میزبانی دبیرخانه دائمی شورای منطقهای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه توسط سازمان حفاظت محیطزیست و طرح حفاظت از تالابهای ایران در ارومیه با حضور نمایندگان و کارشناسان شرکتهای آب منطقهای و ادارات کل هواشناسی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان تشکیل شد چگونگی اجرایی شدن اولین اولویت از اولویت های 19 گانه نجات دریاچه ارومیه بررسی و فرایند استقرار مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه آغاز شد.
آغار فرآیند استقرار برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز
اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه اولین اولویت از اولویتهای 19 گانه مصوب هیئت وزیران در راستای نجات و احیای دریاچه ارومیه است.
این برنامه به عنوان بازوی کمکی برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و تلاشی برای استقرار رویکرد زیستبومی و جامعنگر مدیریتی برای تالابهای کشور به ویژه دریاچه ارومیه به شمار میرود.
با اجرایی شدن سیستم تصمیم یار و پایش ریسک خشکسالی و شدت خشکسالی در حوضه مشخص شده و سطح آن تعیین میگردد و در این شرایط اقدامات اجرایی نسبت به سطح خشکسالی روی داده در حوضه برای مدیریت منابع آب حوضه انجام میشود.
از ویژگیهای مهم این برنامه، رویکرد نوین آن است. اگرچه تا به امروز رویکرد غالب در زمینه مدیریت خشکسالی تمرکز فعالیتها در زمان وقوع آن بوده، اما برنامه حاضر اقدامات را به طور جامع پیش، حین، و بعد از وقوع مشخص میکند یا به عبارت دیگر تغییر رویکرد از "مدیریت بحران خشکسالی" به "مدیریت ریسک خشکسالی" با هدف تأمین حقابه زیستمحیطی دریاچه و در عین حال کمترین خسارت اقتصادی و اجتماعی است.
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