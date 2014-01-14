لزوم خروج از شيوه سنتي در اداره معاونت فرهنگی شهرداری/ تاسيس فرهنگسراهاي هنري نياز ضروري شهر زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار زنجان در این نشست با تاكيد بر لزوم تغيير رويكرد شهرداري نسبت به امور شهر گفت: نمي خواهم معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري به شيوه سنتي اداره شود.

محسن امين ظهر سه شنبه در نخستين جلسه تخصصي با هنرمندان شهر زنجان تصريح كرد: بايد با همكاري هنرمندان روح زندگي را در شهر جاري كنيم .

وي با بيان اينكه مديريت شهرداري محدود به بخش سخت افزاري نيست و براي تعالي انسان هاي شهر تلاش مي كند، ابراز كرد: بايد فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري با كيفيت بالا و پرهيز از موازي كاري با ساير نهادهاي فرهنگي هنري شهر باشد.

شهردار زنجان گفت: مجموعه شهرداري زنجان دست هنرمندان خلاق و خوش فكر را براي ياري رساندن به شهروندان مي فشارد و درصدد آن است كه با ارائه خدمات عالي و صادقانه، رضايت عموم مردم را جلب كند.

امين خاطر نشان كرد: شهرداري زنجان در پي فعاليت هاي ميرا و نمايشي نيست بلكه اقدامي نو و جريان فكري روبه تعالي را مي طلبد.

شهرداري به عنوان يك موسسه غير دولتي مي تواند از هنرمندان حمايت كند

وي اظهار كرد: شهرداري به عنوان يك موسسه غير دولتي مي تواند از هنرمندان حمايت كند و حلقه واصلي بين هنرمند و نهادهاي دولتي باشد.

شهردار زنجان با پذيرش نيازهاي مطرح شده از سوي هنرمندان گفت: نگراني هاي هنرمندان را نسبت به بي ثباتي مديريت ها و ترديدشان در عملي شدن يا نشدن برنامه هايشان درك مي كنم اما نمي توان دست روي دست گذاشت و به شرايط موجود قانع بود.

امين ادامه داد: تاسيس خانه هنرمندان،راه اندازي گالري هنر و هزاران برنامه ديگر مطالبه شهرداري نيز هست اما بايد متناسب با شرايط از فرصت هاي موجود در شهر براي ارتقا سطح فكري و فرهنگي شهروندان بهره مند شد.

وي تاكيد كرد: نبايد هنر را محدود ه زمان و مكان كرد چرا كه هنر روح زندگي را در كالبد جسم جاري مي كند بنابراين هر اقدامي همچون تئاتر يا موسيقي در هر كجاي شهر مي تواند شادابي و نشاط حاصل از روح لطيف هنرمندان را در شهر تزريق كند.

شهردار زنجان گفت: بايد با نگاهي نو و گامي استوار هنرمندان تازه نفس را در مسير فعاليت هاي هنريشان ياري دهيم و هنرمنداني را كه در گذر زمان انزوا پيشه كردند از انزوا برهانيم.

امين با اشاره به برخي ضعف هاي مديريتي موجود در شهر بيان داشت: گرجه دوره هاي مديريتي كوتاه است و تصميات مقطعي ،اما افراد مي توانند با تلاش بيشتر به پست ها هويت ببخشند و از ازابزارهاي قانوني و ظرفيت هاي بلا استفاده براي پويايي مجموعه بهره مند شوند تا اعتماد و مشاركت عمومي نيز جلب شود.

هنرمندان نبايد انجام فعاليت هاي هنري خود را مشروط به دريافت حمايت هاي مالي كنند

وي ضمن حمايت از بروز و ظهورجريان ها و افكار نو در شهرداري متذكر شد: همواره افرادي كه در امور مختلف پيشتاز بوده اند و جسارت بيان انديشه هاي نو و ريسك پذيري بالايي دارند درمعرض آسيب قرار مي گيرند.

امين افزود: بايد به خاطر داشت با تراوش افكار نو منتقدان وارد عرصه مي شوند بنابراین نبايد از ساختارشكني هاي مثبت در هراس بود.

شهردار زنجان گفت: هنر آدمي در اين است كه در هر جايگاهي مسير رشدي را براي حركت انتخاب كند كه سايرين نيز خود را ملزم به ادامه مسير بدانند.

وي تصريح كرد: هنرمندان نبايد انجام فعاليت هاي هنري خود را مشروط به دريافت حمايت هاي مالي كنند، آن ها بايد دلسوزانه با ارائه خدماتي نو مشاركت عمومي را جلب كنند.

شهردار زنجان با اشاره به ديدگاه هاي نادرست برخي نسبت به شهرداري گفت: متاسفانه برخي شهرداري را چاه نفت خود مي دانند حال آنكه در شرايط كنوني بدهي شهرداري بيش از درآمد آن است.

امين تاكيد كرد: بايد به كمك اقشار مختلف شهر فارغ از منافع شخصي و گروهي براي توليد ثروت تلاش كرد و رونق سرمايه گذاري، گردشگري و افزايش نشاط در شهر مستلزم همكاري هنرمندان است.

شهردار زنجان گفت: بايد با ارائه خدمات متقابل هم زندگي هنرمندان رونق يابد و هم زندگي در كالبد شهر جريان پيدا كند.

امين خود را عضو جامعه هنري شهر خواند و افزود: شهرداري منتظر ايده هاي نو و كاربردي هنرمندان براي ارتقا سطح شهر است.

سعيد خدادادي رييس شوراي اسلامي استان زنجان نيز در ادامه تاكيد كرد: شهر زنجان نياز به هويت معنوي و زيبايي هاي بصري دارد و فقط هنرمندان مي توانند اين نياز را تامين كنند.

تاسيس فرهنگسرا ها و گالري هاي هنري از نيازهاي ضروري شهر زنجان است

وي با تاكيد بر لزوم تقويت هويت شهر اظهار كرد: تاسيس فرهنگسرا ها و گالري هاي هنري از نيازهاي ضروري شهر زنجان است.

صديقه شريفي از اساتيد هنر نمايشي در زنجان نيز در ادامه بر تبيين عملكرد شهرداري ها در كشورهاي توسعه يافته گريزي زد و گفت: امور فرهنگي هنري در كشورهاي توسعه يافته به عهده شهرداري هاست و اقداماتي سازمان يافته است.

وي خاطر نشان كرد:متاسفانه چند نهاد مختلف در كشور متولي فرهنگ و هنر هستند نهادهايي كه موازي كاري دارند و خروجي فعاليت هايشان مشخص نيست.

آزيتا بخشمند موزيسين زنجاني نيز با اظهار ناباوري خود نسبت به فعاليت شهرداري در زمينه فرهنگ و هنر اظهار كرد: اين ناباوري ناشي از عملي نشدن هزاران وعده مسئولان است.

وي با اشار ه به مرگ تدريجي برنامه هاي هنري در شهر طي سال هاي اخير گفت: بايد به فكر نسل آينده بود و با اقداماتي همچون تاسيس خانه هنرمندان برنامه هاي اين حوزه را تقويت كرد.

مصدق آقاجانلو از شعراي نامي شهر زنجان نيز ضمن اظهار تاسف از عملي نشدن وعده هاي مسئولان بيان داشت: واقعيت اين است كه هنرمندان در مضيقه زندگي را سپري مي كنند و بسياري از آن ها به دليل برخوردهاي ناشايست به انزوا رفته اند.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري زنجان طي ساليان متمادي اقدام فرهنگي درخور شاني نداشته است.

مسلم عسگري از هنرمندان موسيقي سنتي "عاشيقي" نيز ضمن انتقاد از برخورد هاي متناقض با هنرمندان موسيقي گفت: اگر موسيقي حرام است چرا صدا و سيما صوت را پخش مي كند اما از انعكاس تصوير آلات موسيقي پرهيز مي كند؟

وي ادامه داد: چنين برخوردهاي متناقضي موجب فرار هنرمندان از شهر شده به گونه اي كه آن ها براي معرفي خود متوسل به شبكه هاي آذربايجان و باكو مي شوند.

حسين عباسي از اساتي هنرهاي نمايشي در زنجان نيز گفت: متاسفانه ما با هنر به ويژه تئاتر كه هنر زنده،فكري و فطري است هيچ ارتباطي نداريم .

وي ابراز كرد: هنر نبايد محدود به مكان و زمان باشد بنابريان مي توان با اجراي هنرهاي ميداني پويايي و نشاط را براي شهر به ارمغان آورد.