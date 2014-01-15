روزگار بیگانگی مردم با یار مهربان/ والدین بهترین مشوق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهش را از نگاه میزبان که هدیهها را با دقت و آرامش باز میکند، بر نمیدارد، میخواهد ببیند وقتی نوبت به بازکردن هدیه او میشود، میزبان تا چه اندازه خوشحال میشود، از انتخاب او راضی است، عکس العمل دیگران به انتخاب او چگونه است، دل توی دلش نیست، میزبان هدیه او را بر میدارد، وقتی کادوپیچها را باز میکند، انگار خنده در لبهایش گم شد.
دیگر از آن برقی که در بازکردن هدیهها در چشمانش موج میزد، خبری نیست. خیلی آرام و ضعیف تشکر میکند و هدیه را به کناری میگذارد و خود را با بازکردن هدیه دیگری مشغول میکند. غیر از پچ پچهای یکی دو نفر از پشت سر، دیگران هم همراه با میزبان، بیتفاوت به کادوی باز شده و رها شده، نگاه خود را به هدیه دیگر که یک وسیله برقی است، میدوزند و به به و چه چهها نثار فردی میشود که با سلیقه تمام، هدیه را آورده است، تعریفها تمام نمیشود.
فکر این یکی را نکرده بود، قیمت دو جلد کتاب نفیسی که او آورده است دو برابر قیمت این وسیله برقی است که همه در حسن انتخابش به به گفتند، اما هیچ کس حتی نخواست اسم کتابها را ببیند. مادرش راست میگفت، کسی برای جشن تولد یا هدیه عروسی به دیگری کتاب هدیه نمیدهد، مردم این چیزها را دوست ندارند.
گرانی، یکی از دلایل فاصله گرفتن مردم از کتاب و کتابخوانی است. بسیاری از مردم اندوخته مالی مناسبی ندارند و از این رو بحث مطالعه و خرید کتاب کمتر شده است اما موضوع دیگری وجود دارد که به مباحث اقتصادی ارتباطی ندارد و آن بیگانه بودن مردم با اهمیت کتاب و کتاب خوانی است.
عجله و بیحوصلگی دو عاملی است که سبب شده است مردم نخواهند یک کتاب در دست بگیرند و ساعتی یا ساعتهایی را برای مطالعه و حتی تورق آن صرف کنند و این موضوعی است که سید یحیی علوی فرد شاعر و نویسنده قمی به آن اشاره دارد.
علوی فرد، کارشناس روان شناسی است و کارشناس ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داده است و در حال حاضر در زمینه شعر و داستان هم فعالیت میکند.
عاملی که از نظر او، بر صبر و حوصله مردم تاثیر گذاشته است، رسانههای جمعی هستند. مردم گرفتار عادت بدی شدهاند، نمیخواهند برای کارهایی مانند کتابخوانی وقت صرف کنند و در این بین رسانهها همه امور را برای مردم ساده کردهاند، همه مطالب در دسترس است و راحت طلبی جای خود را به مطالعه چند ساعته و عمیق داده است.
موضوعی که از نظر علوی به عنوان مسئله مهمتر از مشکلات اقتصادی در زمینه خرید کتاب مطرح است، این راحت طلبی است که مردم گرفتار آن شدهاند و مطالعه چند ساعته کتاب را با نگاهی سطحی به مطالب سایت و وبلاگها عوض میکنند.
کم هوشی زبانی
در زبانشناسی، بحثی مطرح است که به آن کم کوشی زبانی گفته میشود، که گویا در زندگی مردم نیز این کم کوشی زبانی سرایت کرده است، امروز مردم به سراغ مطالب کوتاه میروند تا سریع بخوانند و از آن عبور کنند.
این شاعر و نویسنده آنهایی را که حتی فرصت ندارند مطالب کوتاه مجلات موجود در وسایل نقلیه عمومی را بخوانند، عجول میداند که از هیچ شرایطی برای مطالعه استفاده نمیکنند.
علوی فرد، اشاره دارد که اقشاری هستند که کتاب میخوانند و این جای بسی امیدواری است که در زمانی که رسانه ها راه مطالعه را هموار کردند باز عدهای به کتاب خواندن علاقه دارند اما این موضوع به صورت عمومی کمرنگ است و در فضای کلی جامعه کمتر فردی است که به سراغ مطالعه عمیق برود.
در بحث ادبیات هم در چند سال گذشته، اتفاق هایی افتاده است و شاعران و نویسندگان به دنبال ذائقه مردم و همان هایی که وقتی برای مطالعه های طولانی ندارند، به سمت نگارش مینی مالیستی رفته اند تا مخاطب را از دست ندهند و این از نگاه این شاعر قمی دور نمیماند و وی اشاره میکند که در ایران شعرهای کوتاه تک بیتی، سه گانه، (اشعاری که سه مصرع دارد) باب شده است، داستان های کوتاه 20 و 30 کلمه ای یا همان داستانک طرفدار دارد و بسیاری از شاعران در صفحه های مجازی بیشتر آثاری که در صفحات خود درج میکنند، هفت یا هشت خط است.
این شاعر و نویسنده میگوید: این روزها کسی نمی خواهد یک مطلب بلند بخواند و مطالب بلند از یک جایی به بعد مخاطب خود را از دست میدهد، برای مثال شاعران در بخش شعر کودک به سمت مبحثی به نام شعرک می روند که شامل اشعار کوتاه میشود.
وی و دیگر شاعران و نویسندگان از بی حوصلگی مردم خبر دارند و میدانند اگر مطالب کمی بیشتر از این باشد، کسی به سراغ آن نخواهد رفت، گویا این مردم هستند که شاعران و نویسندگان را با خود همراه کردند.
پدر و مادرها بهترین مشوقها
علوی فرد، به یک جمله کلیشه ای اشاره میکند؛ جمله ای که درست است اما در اثر تکرارهای بسیار، سهل انگاریها و بیتوجهی ها به حاشیه رانده شده است، "پدر و مادرها بهترین مشوق برای کتابخوانی کودکان هستند".
وقتی در خانواده به موضوع کتاب اهمیت داده شود، کودک نیز برای این ابزار فرهنگی ارزش قائل است و تلاش میکند با این ابزار عجین شود، این موضوع مورد توجه شاعر و نویسنده قمی است که در کنار نقش خانواده ها به نقش دستگاههای فرهنگی هم اشاره میکند.
دستگاهها و ارگانها، کتابهای خوب در اختیار مردم قرار دهند، برنامههای سراسری و منسجم فرهنگی را به صورت عموم برگزار کنند تا علاقه و توجه مردم به کتاب بیشتر شود.
کبری فتحی
