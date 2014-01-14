سطح باغات و اراضی کشاورزی تحت پوشش بیمه در لرستان 78 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله رفیعی عصر سه شنبه در جلسه زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: سطح بیمه محصولات کشاورزی در بخش زراعت طی سال گذشته در استان 180 هزار هکتار بوده است.

وی عنوان کرد: این در حالیست که این رقم در بخش در باغات هزار و 900 هکتار بوده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان لرستان یادآور شد: در مجموع طی سال زراعی گذشته مبلغ 9.5 میلیارد تومان غرامت ناشی از خسارات از سوی این صندوق به کشاورزان پرداخت شده است.

رفیعی با اشاره به روند بیمه محصولات کشاورزی طی سال زراعی جاری بیان داشت: تا کنون میزان سطح بیمه محصولات در بخش زراعت 39 هزار هکتار و در باغات 338 هکتار بوده است.

وی عنوان کرد: این ارقام نشان می شدهد که میزان بیمه محصولات کشاورزی در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 78 درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این جلسه از کشاورزان خواست در مدت باقی مانده نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.

غضنفری ادامه داد: مهلت در نظر گرفته شده برای بیمه محصولات در بخش زراعت تا 30 دی ماه و در بخش باغات تا 15 بهمن ماه است.

وی با بیان اینکه تنها منبع پرداخت هر گونه خسارت فقط شرکت های بیمه گر هستند، یادآور شد: یکی از دلایل عدم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات خود بارندگی های مناسب در سال جاری بوده است.