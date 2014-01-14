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۲۴ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

حسینی:

بهره گیری از تجارب و ایده های مدیران گذشته در پیشرفت و توسعه اشتغالزایی آذربایجان شرقی

بهره گیری از تجارب و ایده های مدیران گذشته در پیشرفت و توسعه اشتغالزایی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بهره گیری از تجارب و ایده های مدیران گذشته را در پیشرفت و توسعه اشتغالزایی ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود اظهار داشت: برای خدمت رسانی به مردم و پیشرفت استان باید از جریان های سیاسی فاصله گرفته و انرژی خود را در توسعه اشتغالزایی استان متمرکز کنیم.
 
وی اضافه کرد: با مشارکت مردم، تشکیلات کارگری، مدیران استانی و با تعامل مثبت با نمایندگان استان، بخش های کار، رفاه و تامین اجتماعی استان را ارتقا بخشیم.
 
 
حسینی همچنین در ادامه گفت: با استفاده از تجربه های مدیران گذشته در پیشرفت و توسعه اشتغالزایی و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهیم کرد.

گفتنی است با اعطای حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میر احد حسینی به سمت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی منصوب شد.

کد مطلب 2214690

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