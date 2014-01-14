بودجه سال آینده بخش فرهنگ و هنر مطلوب نیست/ با نگاه امنیتی به فرهنگ مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی جنتی عصر سه شنبه در نشست فرهنگیان، دانشجویان و نخبگان خوزستان با اشاره به کاهش بودجه وزارت ارشاد در سال آینده اظهار کرد: با این بودجه کم انجام ماموریت ها دشوار می شود اما می بایست با همین اعتبارات کم هم برنامه های خود را پیاده کنیم.

وی افزود: اگر تبصره 14 بودجه ارشاد در مجلس به توافق برسد تمامی سازمان های دولتی ملزم می شوند تا یک درصد از بودجه خود را در امور فرهنگی خرج کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تشکیل نظام صنفی مطبوعات در مجلس تائید شده تا این نظام صنفی به کارهای مربوط به مطبوعات کل کشور رسیدگی کند، تصریح کرد: مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، شناسنامه کاملی از هنرمندان استان ارائه دهند.

جنتی اضافه کرد: می بایست یک بازنگری اساسی و کامل در قانون تبلیغات انجام شود زیرا با ضعف و خلا قانونی در زمینه تبلیغات مواجه هستیم که همین وضع باعث تخلفات فراوان در حوزه تبلیغات شده است در حالی که باید توسط دستگاه ارشاد از این تخلفات جلوگیری کرد.

وی عنوان کرد: سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ و هنر مبتنی بر اعتماد به هنرمندان و صاحبان اندیشه است زیرا تکریم اصحاب هنر و اندیشه در واقع تکریم ارزش ها و پاسداشت خوبی ها است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جشنواره های زیادی در خوزستان برگزار می شود که این مسئله موجب شده است خوزستان به پایگاه جشنواره های فرهنگی کشور تبدیل شود.

عضو دولت تدبیر و امید با بیان این که مبنای حرکت دولت در بخش فرهنگی سیاست های نظام است خط مشی های دولت تدبیر و امید را در چارچوب این سیاست ها برشمرد.

جنتی گفت: برای برگزاری جشنواره های ملی در خورستان باید برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد که این نیازمند همکاری و همفکری همه بخش ها است.