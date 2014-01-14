آوای ساز کامکارها در دیار فلک الافلاک طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین عباسیان رئیس انجمن موسیقی لرستان عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: به مناسبت آغاز هفته وحدت گروه موسیقی کامکارها طی روز پنج شنبه 26 دی ماه سال جاری در ساعت 19 عصر در سالن شهید چاغروند مجموعه تختی خرم آباد واقع در ميدان شاپور خواست، خيابان باغ كشاورزي به روی صحنه می روند.

وی عنوان کرد: این کنسرت در دو بخش موسیقی سنتی و کردی اجرا می شود و بخشی از آن نیز به تکنوازی اختصاص دارد.

عباسیان اظهار داشت: برای برگزاری هرچه بهتر این کنسرت هماهنگی‌ها، پیش بینی ها و تدارکات لازم اندیشیده شده است.

رئیس انجمن موسیقی لرستان با اشاره به اینکه این کنسرت اولین اجرای موسیقی گروه کامکارها در لرستان و شهر خرم آباد است، یادآور شد: هدف از برگزاری این کنسرت معرفی هرچه بیشتر موسیقی اصیل کردی و ایرانی و آشنایی نزدیک مردم این دیار با گروه هنری کامکارها است.

وی افزود: بلیت های كنسرت با دو قیمت مختلف بنا بر جایگاه صندلی، به علاقمندان در پنج مركز "استریو آوا"، فروشگاه "نوای زاگرس"، مركز موسیقی "تال"، آموزشگاه موسیقی "باربد چنگ علی‌پور" و "استریو آوای لرستان" عرضه خواهد شد.