فردا جلسه هیات دولت در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در جمع نخبگان ، دانشگاهیان و فرهنگیان که عصر امروز در محل استانداری خوزستان برگزار شد در پاسخ به سئوال درباره محل برگزاری جلسه فردای هیات دولت اظهار کرد: جلسه هیات دولت فردا چهارشنبه در تهران و به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

وی درباره عدم حضور اکثریت وزرا و معاونین رئیس جمهور در تهران و حضور آنها در خوزستان تصریح کرد: فردا تعدادی از وزرا و معاونین رئیس جمهور پس از پیگیری امور در استان خوزستان برای حضور در جلسه هیات دولت به تهران باز می گردند.