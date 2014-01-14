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۲۴ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۳۲

نهاوندیان در جمع خبرنگاران:

فردا جلسه هیات دولت در تهران برگزار می شود

فردا جلسه هیات دولت در تهران برگزار می شود

رئیس دفتر رئیس جمهور از برگزاری جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در جمع نخبگان ، دانشگاهیان و فرهنگیان که عصر امروز در محل استانداری خوزستان برگزار شد در پاسخ به سئوال درباره محل برگزاری جلسه فردای هیات دولت اظهار کرد: جلسه هیات دولت فردا چهارشنبه در تهران و به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

وی درباره عدم حضور اکثریت وزرا و معاونین رئیس جمهور در تهران و حضور آنها در خوزستان تصریح کرد: فردا تعدادی از وزرا و معاونین رئیس جمهور پس از پیگیری امور در استان خوزستان برای حضور در جلسه هیات دولت به تهران باز می گردند.

کد مطلب 2214714

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