به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حاکی از آن است که این فیلم که اولین ساخته علیرضا فرید به تهیه کنندگی محمد احمدی است در بخش «نوعی تجربه» سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر نمایش داده می‌شود.

این فیلم هم اکنون در مرحله اتالوناژ در استودیو روشنا است و اوایل هفته دیگر نسخه نهایی آماده نمایش و به دفتر جشنواره ارائه خواهد شد.

فیلم «دو ساعت بعد، مهرآباد» در تهران، قشم، مسیر ریلی تهران _ بندرعباس جلوی دوربین رفت. فیلم داستان عاشقانه‌ایست بی‌عاشق و حالا معشوق که همسرش را در سقوط هواپیما از دست داده از پس انزوایی خودخواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می‌بایست سفری طولانی و پُرمعنا را در پیش گیرد. نشانه‌ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می‌سازد که ....

در این فیلم اندیشه فولادوند، حدیثه تهرانی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، آیسان کاظمی، با همکاری مصطفی میرزاخانی، امید صالحی، مسعود اشتری ، اسفندیار حیدری پور و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم به تهیه‌کنندگی محمد احمدی با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم تولید شده است.

هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر امسال بر اساس آثار دیده شده به دبیر جشنواره پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به حضور برخی آثار متفاوت که ارزش هایی تجربی در خود داشتند بخشی با عنوان «نوعی تجربه» به بخش‌های جشنواره اضافه و حتی الامکان از آثار برجسته در این بخش تقدیر شود. این پیشنهاد مورد تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره قرار گرفت و اسامی این مجموعه از فیلم‌ها نیز پس از هماهنگی با سازندگان آنها اعلام می شود.