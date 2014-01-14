مادران باردار در جنوب غرب خوزستان سبد غذایی دریافت کردند

مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از بهبود شاخص سوء تغذیه مادارن باردار وشیرده نیازمند به عنوان هدف اصلی انجام این کار نام برد.
وی گفت: سبدهای مذکور با مشارکت و همکاری بنیاد علوی در میان 210 مادر باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان توزیع شد.
جعفری افزود: پس از پایشهای صورت گرفته و مشخص کردن مادران باردار نیازمند توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، این سبدهای غذایی در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان توزیع شد.
وی از 10 کیلوگرم برنج، پنج کیلوگرم مرغ، سه کیلوگرم روغن، هشت کیلوگرم حبوبات و حدود یک کیلوگرم عسل به عنوان اقلام موجود در سبدهای غذایی توزیع شده نام برد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه در طول سال جاری 6 دوره این اقلام بین گروههای هدف توزیع شده است اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته یک مرحله دیگر، مواد غذایی مذکور بین افراد مشخص شده تقسیم میشود.
آبادان – خبرگزاری مهر: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از توزیع پنجمین سبد غذایی به مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد.
مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از بهبود شاخص سوء تغذیه مادارن باردار وشیرده نیازمند به عنوان هدف اصلی انجام این کار نام برد.
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