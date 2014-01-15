برپایی آیینهای مذهبی مقابله با جنگ نرم دشمن است

داریوش رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ایران اسلامی هرچه دارد و ندارد را مدیون و مرهون خون پاک و معطر شهدای اسلام و انقلاب است.

وی ادامه داد: اگر رشادت و دلیر مردی های فرزندان غیور این سرزمین اسلامی در عرصه هشت سال دفاع مقدس و همچنین مبارزات علیه رژیم ستمشاهی نبود چه بسا امروز اثری از اسلام ناب محمدی(ص) باقی نمی ماند.

این مسئول اضافه کرد: اگر امروز ایران اسلامی در صحنه بین الملل و در قالب گفتگوهای 1+5 به مانند ستاره ای تابان می درخشد به برکت خون همین شهدا است.

کلمات پر تکرار در وصایای شهدا و درس های قابل استنباط از آن

رضا هاشمی افزود: امروز باید دید که شهدای عزیز و سرافراز از همه آحاد جامعه چه می خواهند؛ یکی از راه های رسیدن به این مهم بازخوانی و مطالعه چندباره وصایای به جای مانده از این عزیزان است.

وی ادامه داد: طبق آمارهای رسمی از برآوردهای به دست آمده از واژگان مورد استفاده شهدا در وصیتنامه هایشان، کلماتی نظیر رهبر و امام حسین(ع) بیش از سایر کلمات تکرار شده است.

رئیس شورای اسلامی بخش رودهن تصریح کرد: حال از این دو واژه مهم و اساسی پر تکرار در وصایای شهدا در می یابیم که باید همه با تأسی از سرور و مولای شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) هرگز ولایت و رهبری را تنها نگذاریم تا خدای نکرده آن چه بر سر اهل کوفه آمد برای ما تکرار نشود.

کمک شورای بخش رودهن برای برپایی پرشور آیین عزاداری حسینی

رئیس شورای اسلامی بخش رودهن و رئیس شورای اسلامی روستای گلاهک در ادامه از کمک شورای بخش رودهن برای برپایی پرشور آیین عزاداری حسینی خبر داد و گفت: مردم ولایت مدار، شهیدپرور و عاشق ائمه اطهار(ع) بخش رودهن همواره در برپایی آیین عزاداری سید و سالار شهیدان و سایر معصومین(ع) پیشگام بوده و هستند.

وی ادامه داد: از این رو، این مجموعه برای کمک به برپایی این گونه مراسم ملی و مذهبی از هیچ کوششی دریغ نمی کند، چراکه این اقدامات را نوعی مقابله با جنگ نرم دشمنان تلقی می کند.

این مسئول، پیگیری برای برپایی باشکوه یادواره های شهدای هشت سال دفاع مقدس در بخش رودهن و همچنین بازدید مستمر از خانواده معزز شهدا را از دیگر اقدامات فرهنگی این مجموعه برشمرد.