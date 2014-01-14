کارگردان "تاج محل" دچار عارضه قلبی شد/ خطر رفع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان جوان که پیش از ساخت اولین فیلم خود دستیاری کارگردانان بزرگی در سینمای ایران را برعهده داشته است، چند روز گذشته دچار حمله قلبی شده و به همین دلیل در بیمارستان بستری شده است.

هم اکنون خطر رفع شده و او پس از چند روز از بیمارستان مرخص شده و هم اکنون نیز زیر نظر دکتر به معالجه خود ادامه می دهد. پزشک وی دلیل این موضوع را استرس عنوان کرده است.

"تاج محل" در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد و هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم که تولید حوزه هنری است تا کنون در جشنواره های مختلفی خارجی به نمایش در آمده و جوایز متعددی نیز کسب کرده است.

"تاج محل"در آخرین حضور بین المللی خود در جشنواره جهان اسلام مالزی جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.