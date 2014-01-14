به گزارش خبرنگار مهر، دهمین همایش شوراهای اقامه نماز صنعت هسته ای کشور پیش از ظهر سه شنبه با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سالن اجتماعات مجتمع پژوهشی انرژی اتمی کرج برگزار شد.



در این همایش صالحی طی سخنانی اظهار داشت: دین مبین اسلام راه اصلی دست‌یابی انسان‌ها به سعادت و تعالی است و پشتوانه سعادتمندی بشر ارتقاء معنویت با محوریت نماز است.

وی گفت: اکنون دشمنان اسلام به نقش معنویت در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پی برده اند و با اجرای توطئه های محتلف به دنبال مانع تراشی در راه پیشرفت و توسعه ایران اسلامی هستند.

صالحی با بیان اینکه دشمنان به دنبال منحرف کردن ذهن جوانان ما هستند، تاکید کرد: دشمن ذهن و افکار جوانان ایرانی را هدف گرفته است تا آنان را از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی دور کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی نماز را موجب آرامش و کاهش ناهنجاریهای جامعه دانست و گفت: باید به جوانان در زمینه حضورشان در عرصه های معنوی مانند نماز به ویژه اقامه نماز جماعت بیشتر توجه شود تا این قشر مولد از این چشمه معنویت به نحو احسن بهره مند شود.

وی افزود: نماز اصل انسان سازی است و باید بکوشیم تا مردم به ویژه جوانان با فرهنگ نماز و آثار آن بیشتر آشنا شوند. این امر مستلزم فرهنگ‌سازی و تلاش بیشتر علمای دینی، متولیان امور مذهبی و فرهنگی و همچنین رسانه‌ها است.

صالحی تصریح کرد: در صورتی که جوانان با برنامه ریزی های مناسب جذب فرهنگ نماز شوند آنان در زندگی و اجتماع بیمه شده و به سعادت می رسند.

وی توجه به کمیت و کیفیت را در کنار ترویج آموزه های معنوی مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: این کار بر تمامی دلبستگان و دست اندرکاران ترویج آموزه های دینی واجب است تا انسان خسته و درمانده از مسابقه قدرت و ثروت با میل و کشش ذاتی و درونی نقش خود را در اجرای نوای ملکوتی نماز ایفا کند.

صالحی یادآور شد: در طول تاریخ بشر نیز که همواره غم دوری از معنویت وجود داشته خداوند بزرگ با فرستادن پیامبران مردم را به سمت سعادت رهنمون کرده است.