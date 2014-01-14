صنعت نقش مهمی در اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان افزود: توسعه و رونق صنایع گیلان افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاری را در این استان به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به نقش صنعت در ايجاد اشتغال اظهارداشت: اگرصنعت در يك جامعه اي رونق گرفته و رو به افزايش باشد به تبع آن اشتغال نيز ايجاد مي شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تاكيد كرد: گسترش بخش صنعت نيازمند تعامل همه دستگاه هاي اجرايي با يكديگر است تا بستر توسعه را فراهم سازند.

وی در ادامه با بیان اینکه از ظرفيت هاي بخش خصوصي باید در حوزه صنعت بیشتر بهره برد، افزود: حمایت از سرمایه گذاری این بخش نقش مهمی در کنترل نرخ بیکاری و رونق اقتصادی دارد.

منتظری اذعان داشت: برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌ گذار باید از پتانسیل‌ ها و امکانات استان به بهترین شکل بهره‌ برداری کرد.

وی تاکید کرد: در استان بسترهای لازم را برای توسعه صنعتی وجود دارد بنابراین باید با تمام ظرفیت برای تحقق این مهم کوشید تا مشکلات صنعتگران نیز رفع شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یادآورشد: بخش صنعت می‌ تواند در این استان باعث اشتغالزایی جوانان، تولید و رونق اقتصادی منطقه شود خوشبختانه تاکنون در زمینه صنعت در این خطه زیبایی شمالی گام ‌های مهمی برداشته شده است.