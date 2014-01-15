تلاش شورا و شهرداری رودهن برای رفع معضلات ترافیکی

حمید محرمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا چندی پیش مطبوعات محلی و برخی خبرگزاری های کشوری از ترافیک رودهن به عنوان پدیده ای نوظهور در این شهر یاد می کردند، اما امروز مردم شهر به مانند اهالی تهران با این پدیده بیگانه نیستند و از مشکلات ناشی از آن رنج می برند.

وی ادامه داد: در وهله نخست نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از مشکلات ترافیکی رودهن از استقرار این شهر در طول مسیر جاده تهران - شمال و قرار گرفتن در ابتدای محور پرتردد هراز نشأت می گیرد، اما به هر روی، مجموعه شهرداری رودهن برای کاهش اثرات منفی ناشی از ترافیک اقدامات متعددی از جمله آغاز کار احداث مسیر دسترسی از نواحی درون شهری به محور هراز، شناسایی نقاط حادثه خیز، احداث میدان خلیج فارس و ... را اجرا و یا در مرحله اجرا دارد اما کار اساسی در این زمینه اتمام پروژه کمربندی شمالی رودهن است.

این مسئول با اشاره به افزایش جمعیت آینده رودهن اظهار داشت: خوشبختانه مجموعه خانواده بزرگ شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن افزایش جمعیت را به خودیِ خود معضلی برای شهر تلقی نمی کند چراکه اگر مدیریتی صحیح در توزیع امکانات و ارائه خدمات وجود داشته باشد می توان از این به اصطلاح برخی تهدید، فرصت های بسیاری پدید آورد.

محرمی اضافه کرد: نگاه امروز مدیران شهری رودهن به افزایش جمعیت رودهن نیز از این منظر است، بنابراین باید با تدبیری صحیح، کمک مردم و تعاملی تنگاتنگ با مسئولان و مدیران استانی و کشوری نسبت به اختصاص امکانات و ارتقای امور زیربنایی و روبنایی رودهن اقدام کرد تا خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

درآمد پایدار در گرو قانون مداری

شهردار رودهن با بیان اینکه کسب درآمد پایدار در گرو قانون مداری است، گفت: شهرداری رودهن از زمان حضور بنده و همچنین آغاز به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر، نه تنها تراکم فروشی و موضوع جرایم مواد قانونی 100 و 99 را به رغم نبود موانع قانونی، به عنوان راه هایی برای کسب درآمد فرض نمی کنند، بلکه امسال در سایه اقداماتی سختگیرانه مقابل درصد بالایی از ساخت و ساز غیرمجاز و خلاف قانونی در شهر مسدود شده است.

وی ادامه داد: امروز رودهن به دلیل بافت صخره ای اراضی خود با کمبود منابع آب شرب و زراعی مواجه است، حال در چنین شرایطی اگر بر ارتفاع سازه های مسکونی و تعداد طبقات افزوده شود چگونه باید آب شرب مورد نیاز جمعیت آینده آن را تأمین کرد؟ از این رو تقابل با اقدامات خلاف قانون در شهر همچنان ادامه دارد.

اقدامات شهرداری رودهن در سرفصل فضای سبز

این مسئول با اشاره به اقدامات شهرداری رودهن در سرفصل فضای سبز خاطرنشان کرد: بدون تردید یکی از مهمترین اقدامات شهرداری رودهن در زمینه توسعه فضای سبز این شهر صورت گرفته است.

محرمی اضافه کرد: مهمترین اقدام در این خصوص اجرای امور بر اساس کاری کارشناسی شده و شناسایی گونه های گیاهی منطبق با آب و هوا و اقلیم خاص منطقه بود؛ همچنین به دلیل کمبود منابع آب در این شهر باید مدیریتی صحیح بر منابع محدود موجود صورت می گرفت که استفاده از سامانه های آبیاری قطره ای در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.