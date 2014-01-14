زلزله زدگان بستک پیش از فصل گرما اسکان مناسبی پیدا کنند/لزوم ارتقای تشکیلات مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان که به منظور بررسی مشکلات زلزله زدگان بستک در این شهرستان تشکیل شد، با بیان اینکه اگر مصوبات مجلس به درستی اجرایی شود در هنگام بروز چنین حوادثی شاهد آسیب های کمتری خواهیم بود، عنوان کرد: پس از وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی، مجلس مصوب کرد تا تشکیلات مدیریت بحران کشور ارتقا یافته و زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گیرد اما این مصوبه تا کنون اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: همچنین ما تصمیم گرفتیم تا پس از وقوع حادثه، مردم به جای چادر، در کانکس و خانه های از پیش آماده شده اسکان یابند تا مراحل آواربرداری و بازسازی صورت گیرد که در صورت اجرای این مصوبات جامع در حوزه مدیریت بحران شاهد خسارات کمتری خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم زلزله زده بستک باید تا پیش از فصل گرما به صورت مناسبی اسکان داده شوند، افزود: با توجه به تصویب و ابلاغ اعتبارات مصوب دولت برای بازسازی بستک، لازم است تا بنیاد مسکن منابع را در اختیار قرار داده و روند بازسازی طبق جدول زمان بندی انجام شود.

آقایی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس نیز بر روند بازسازی شهر بستک نظارت خواهد داشت تا این کار به بهترین شکل انجام شود.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا مردم نجیب و با محبت بستک در فصل گرما با مشکل مواجه نشوند و هرچه زودتر در خانه های بازسازی شده اسکان یابند.

به گزارش مهر، پنج نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در شهر بستک از مناطق زلزله زده این شهر بازدید کردند.