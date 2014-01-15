تحول کشاورزی با احیای اراضی خوزستان/یک میلیارد و 200میلیون دلار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشنده عصر سه شنبه در جمع جهادگران طرح احیای دشت های خوزستان و ایلام که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: پس از اتمام طرح توسعه صنایع تبدیلی مهمترین اولویت کاری آن است که دولت توجه جدی به آن دارد.



وی افزود: در صورت تامین اعتبار کامل طرح، سالانه 300 هزار هکتار از اراضی خوزستان آباد می شود که این آبادی علاوه بر تغییر چهره مناطق اجرا موجب توسعه اشتغال و از بین رفتن بیکاری می شود.



معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعتبار وزارت جهاد کشاورزی امسال، 11 هزار میلیارد ریال است که چنین اعتباری در این سطح بیانگر اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و ایجاد اشتعال است.



بخشنده با اشاره به اینکه یک میلیارد و 200میلیون دلار دیگر از محل فاینانس برای اجرای این طرح از طرف دولت اختصاص داده شده است، ادامه داد: با برنامه ریزی هدفمند و منسجم زمان بهره برداری کاهش پیدا می کند و این منجر به کاهش هزینه ها می شود.



وی عنوان کرد: درصورت ساز و کار فراهم شدن زمینه های اجرای طرح در طول سه سال تمام منابع اعتباری آن تامین خواهد شد.



معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حرکت طرح از ابتدا سینوسی بوده تاکنون 62 هزار هکتار آن تمام شده که تا دو ماه آینده 18هزار هکتار دیگر به این رقم اضافه می شود و این مقدار تنها 15درصد طرح را شامل می شود که در بخش آب و خاک اجرایی شده است.





