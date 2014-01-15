آغاز به کار اولین گروه سرمایه گذاران خارجی در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: طی تلاش های چندین ماهه ای که انجام داده ایم توانستیم این سرمایه گذاران را وارد استان کنیم و از ظرفیت های سرمایه گذاری آنان بتوانیم برای توسعه صنعت پلیمری استان استفاده کنیم.

وی افزود: طی سه ماه گذشته فرایند ثبت، خرید و نقشه این کار در گروه صنعتی پژوهان پلاست مورد بررسی قرار گرفت و بازدیدی که از شهرک های مختلف در استان داشتیم توانستیم شهرک صنعتی بندر گز را برای اجرای این کار انتخاب نماییم و البته در این راه آقایان پژمان دیلیمی و داود حق شناس از نمایندگان این شرکت چینی زحمات زیادی را متحمل شدند.

عابدینی به اشاره به میزان سرمایه گذاری در این پروژه عنوان داشت: فاز اول این پروژه در شهرک صنعتی بندر گز با سه و نیم دلار مورد ساخت و بهره برداری قرار خواهد گرفت که البته فرایند سرمایه گذاری در آینده نه چندان دور بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام هزینه ها را این شرکت چینی تقبل کرده است و البته محصولی که تولید خواهد شد با برند ایرانی وارد بازار خواهد گردید و همچنین مواد اولیه نیز از خود کشور تامین خواهد شد.

رئیس شرکت مدیریت صادرات پیشگامان گلستان بیان داشت: در این پروژه به صورت مستقیم حدود 30 نفر و به صورت غیر مستقیم برای 100 ایجاد اشتغال خواهد شد و در حال حاضر پروانه ساخت این شرکت در دست اجراست که به زودی در نظر داریم تا عملیات ساخت این پروژه را آغاز نماییم.

وی اظهار امیدواری کرد: که بتوانند محصولاتی با کیفیت را در سطح کشور و بین الملل در این حوزه تولید کنند تا به این وسیله در جهت توسعه استان در حوزه پلیمری بتوانند نقش خوبی را ایفا کنند.

عابدینی خاطرنشان ساخت: امیدواریم با راه اندازی این شرکت بتوانیم شرکت های تولیدی را در جهت تکمیل ظرفیت در خواست مواد اولیه شان و یا بخشی از سرمایه گذاری داخلی با آخرین استانداردها راهنمایی و هدایت کنیم.

وی تصریح داشت: در زمانی که کشور با رکود اقتصادی روبرو است جذب سرمایه گذاران خارجی برای کشور تنها راه نجات محسوب می شود و ورود آنها به کشور باعث کاهش تورم و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

عابدینی با اشاره به تلاطم و بحران های اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد اظهار داشت: با وجود تحریم هایی که علیه کشور وجود دارد و همچنین سوء مدیریت هایی که در بخش های اقتصادی مشاهده می شود امروزه ما با معضل جذب سرمایه گذاران خارجی مواجه هستیم.



گروه های دوم سرمایه گذاران خارجی به زودی وارد گلستان می شوند

رئیس شرکت مدیریت صادرات پیشگامان گلستان گفت: گروه دوم سرمایه گذاران خارجی از کشور ژاپن درآینده نزدیک وارد گلستان خواهد شد، این سرمایه گذاران در استان در نظر دارند تا در حوزه پکیج های لوازم بهداشتی برای جامعه هتلداران فعالیت کنند.

وی افزود: در واقع ورود اینگونه سرمایه گذاران با ایجاد ظرفیت های زیادی خواهد شد که احتیاج به هیچ منابع بانکی نیز نخواهد بود و در حالی که در فضای کشور ما تجارت بانک محور به وجود آمده است ورور اینگونه سرمایه گذاران برای کشور سودمند خواهد بود.

عابدینی بیان داشت: با وجود مواد اولیه ارزان و نیروی کار متخصص در بخش مشاوره می توانیم با حضور این سرمایه گذاران زنجیره خوبی را بین تولید و صنعت ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در آینده گروه های سرمایه گذاری دیگری نیز وارد استان می شوند، عنوان داشت: این گروه ها در زمینه های صنایع شیمیایی،سلولزی، آشامیدنی و پلیمری با اطلاعاتی درستی که شرکت های مشترک با آنان در استان بر حسب وظایف حقوقی و قانونی خود برای جذب این گروه ها خواهند داد در استان به فعالیت می پردازند.

رئیس شرکت مدیریت صادرات پیشگامان گلستان تصریح داشت: با ورود این سرمایه گذاران استان گلستان می تواند با بازارهای منطقه ارتباط بهتری را ایجاد کند و همچنین در نظر داریم تا در آینده در حوزه گردشگری و کشاورزی این سرمایه گذاران به استان دعوت کنیم .

وی ادامه داد: در استان گلستان در حوزه گردشگری مزیت های بسیار زیادی وجود دارد و اگر بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم می توانیم حضور گردشگران خارجی را در استان شاهد باشیم و هم اینکه گلستانی ها نیز بتوانند از این فضاها بهره مند شوند.

امیر عابدینی اضافه کرد: استان قابلیت دارد تا فضاهایی همچون تله کابین،استخرهای و مجموعه های آبی، پیست های اتوموبیلرانی و موتور سواری را داشته باشد و با توجه به اینکه استان هر چهار اقلیم را در خود جای داده می تواند از مواهب طبیعی برای جذب گردشگر نیز استفاده کند.

وی با عنوان اینکه بخش خصوصی می تواند سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد ، اظهار داشت: اگر تسهیلاتی در امور اداری و بروکراسی ایجاد شود جوانان زیادی هستند که می توانند در عرصه اقتصاد ، اشتغال و در تهیه مواد اولیه در بازار نقش مهمی را ایفا کنند.

عابدینی گفت: با همکاری سرمایه گذاران خارجی به دنبال ایجاد صنایع کوچک هستیم تا بتوانیم تامین بخشی از بازار را در دست بگیریم و با توجه به کمبودهایی که در بخش نقدینگی در سیستم مالی است که به عقب ماندگی پروژه ها منجر شده است باید به وسیله این سرمایه گذاران تلاش کنیم تا این موانع را برطرف سازیم.

وی عنوان داشت: اعتقاد داریم تحولات سیاسی در حوزه مدیریتی و همچنین انتقال مدیران استان را با چالش هایی در حوزه بازرگانی روبرو ساخته است.