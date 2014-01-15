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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۶:۵۵

هفته سیزدهم لیگ دسته یک والیبال کشور؛

فولاد عظیمی گنبدکاووس مهمان مناطق نفت خیز جنوب اهواز

فولاد عظیمی گنبدکاووس مهمان مناطق نفت خیز جنوب اهواز

گنبد کاووس- خبرگزاری مهر: درهفته سیزدهم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشورتیم والیبال فولاد عظیمی گنبد چهارشنبه مهمان مناطق نفت خیز جنوب اهوازاست.

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم هم اکنون با 10 برد و یک باخت با 27 امتیاز صدرنشین گروه دو این رقابت ها است و به عنوان امید اصلی تیم صعود کننده به رقابت های لیگ برتر والیبال کشور است.

این تیم در هفته گذشته این رقابت ها در گنبد با نتیجه 3 بر یک تیم شهدای ورزش کرمانشاه را شکست داده است و با انگیزه زیادی به میدان خواهد رفت.

فولاد عظیمی گنبد که به علت مشکلات مالی که در طول مسابقات دسته یک کشوری داشت و نبودن اسپانسر مربوطه مجبور به تغییر اسپانسر و نام تیم خود شده است.

پس از کناره گیری اسپانسر قبلی تیم دسته یکی والیبال گنبد با تلاش فراوان مسئولین شهر از جمله فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر گنبد و اعضای هیات مدیره این باشگاه بالاخره تکلیف مشکلات مالی این تیم مشخص شد و مهدی محمدی با نام هاوش گنبد اسپانسر جدید این تیم دسته یکی گنبد را قبول کرد.

این بازی ساعت 16به نظارت یونس حسن زاده و داوری نادر انصاری و محمدرضا کاویانی به عنوان داور اول و دوم در اهواز برگزار می شود.

کد مطلب 2214794

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