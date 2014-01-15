فولاد عظیمی گنبدکاووس مهمان مناطق نفت خیز جنوب اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم هم اکنون با 10 برد و یک باخت با 27 امتیاز صدرنشین گروه دو این رقابت ها است و به عنوان امید اصلی تیم صعود کننده به رقابت های لیگ برتر والیبال کشور است.

این تیم در هفته گذشته این رقابت ها در گنبد با نتیجه 3 بر یک تیم شهدای ورزش کرمانشاه را شکست داده است و با انگیزه زیادی به میدان خواهد رفت.

فولاد عظیمی گنبد که به علت مشکلات مالی که در طول مسابقات دسته یک کشوری داشت و نبودن اسپانسر مربوطه مجبور به تغییر اسپانسر و نام تیم خود شده است.

پس از کناره گیری اسپانسر قبلی تیم دسته یکی والیبال گنبد با تلاش فراوان مسئولین شهر از جمله فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر گنبد و اعضای هیات مدیره این باشگاه بالاخره تکلیف مشکلات مالی این تیم مشخص شد و مهدی محمدی با نام هاوش گنبد اسپانسر جدید این تیم دسته یکی گنبد را قبول کرد.

این بازی ساعت 16به نظارت یونس حسن زاده و داوری نادر انصاری و محمدرضا کاویانی به عنوان داور اول و دوم در اهواز برگزار می شود.