ادامه نابسامانی ایستگاه های بی آر تی تبریز/ دوباره کاری برای ساخت ایستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اتوبوس های تندروی شهری یا همان بی آر تی پس از تهران، حدود شش سالی است که در کلانشهر تبریز راه اندازی شده و مسیر شرق تا غرب این کلانشهر را بهم دیگر وصل کرده است، اما این سال ها به رغم تمامی محاسین این طرح، انتقاداتی از سوی برخی از شهروندان و رسانه ها به اجرای عجولانه این طرح صورت گرفته است.

وضعیت نابسامان و نامطلوب ایستگاه های بی آر تی تبریز از جمله مشکلاتی است که شهروندان تبریزی همواره با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند چرا که در طول این شش سال، برخی از ایستگاه ها در اثر وزش شدید باد و طوفان بر سر شهروندان آوار شده و در برخی مواقع نیز سقف این ایستگاه ها نیز به دلیل ضعف مهندسی از جا کنده شده است.

جالب اینجاست که برای برخی از ایستگاه های بی آر تی جایی برای ایستادن مسافران تعبیه نشده و شهروندان تبریزی مجبورند برای سوار شدن به اتوبوس های تندرو در مکان هایی بایستدند که هر آن احتمال خطر جانی، آنان را تهدید می کند.

با این حال، حتی ایستگاه هایی که دارای جایگاه مسافران است، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و در مقایسه با ایستگاه های بی آر تی سایر کلانشهرها نمره بسیار ضعیفی را تاکنون از سوی مردم دریافت کرده است و همچنین پایانه های بی آر تی تبریز نیز در شأن یک کلانشهر نیست.

اصلاح 60 ایستگاه بی آر تی در تبریز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح 60 ایستگاه بی آر تی این کلانشهر خبر داد و افزود: تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده عملیات اصلاح و نصب 60 دستگاه سایه بان مدرن در ایستگاه سامانه اتوبوس تندروی شهری تبریز با هزینه ای افزون بر سه میلیارد و 800 میلیون تومان در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن واقع در غرب تبریز تاکنون اصلاح و ساماندهی شده است، ادامه داد: ایستگاه راه آهن، اولین ایستگاه اصلاح شده مسیر بی آر تی تبریز است که به صورت کلاسیک و مدرن طراحی شده و در ادامه سایر ایستگاه ها نیز بدین صورت طراحی خواهند شد.

سیروس تقی زاده همچنین از ساماندهی پایانه های اتوبوس شهری خبر داد و افزود: پایانه های شهری نیز تا اردیبهشت ماه سال آینده اصلاح خواهند شد و همچنین سایر ایستگاه هایی که در مسیر بی آر تی قرار نگرفتند نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی در ادامه از خرید 200 دستگاه اتوبوس برای سامانه اتوبوس های تندروی تبریز خبر داد و افزود: میانگین عمر اتوبوس های تبریز پنج ساله است و اتوبوس های بالای ده سال در این شهر فعالیت نمی کنند؛ همچنین باید سریعا فکری به حال آسفالت مسیر بی آر تی های تبریز کرد چراکه استهلاک اتوبوس ها با این وضعیت پایین میاید.

ایستگاه های کنونی در شأن مردم تبریز نیست

یک شهروند تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایستگاه های کنونی در شأن مردم نیست، اظهار داشت: در مسافرت به سایر کلانشهرها و استفاده از بی آر تی، شاهد ایستگاه های مدرن و بزرگ هستیم ولی متأسفانه ایستگاه های تبریز روز به روز کیفیت خود را از دست می دهند.

وی افزود: مسیر بی آر تی تبریز که عبور و مرور خودروها از سمت فلکه دانشگاه تا باغ گلستان را یکطرفه کرده، برخی از شهروندان مجبورند از اتوبوس های تندرو استفاده کنند که شهرداری باید رفاه حال مردم را مدنظر قرار دهند.

علیرضا نوبری همچنین ادامه داد: برخی از ایستگاه ها همچون ایستگاه های چهارراه منصور و میدان ساعت فاقد مکان مناسب ایستادن مسافران هستند و همچنین ایستگاه نصف راه نیز چندین ماهی است که به دلیل ترمیم و بهسازی آواره مانده که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین پایانه های میدان بسیج، آبرسان و همچنین شریعتی نیز وضع نامطلوبی دارند.

وی در ادامه افزود: همچنین عدم آفسالت ریزی به موقع در مسیر بی آر تی نیز مشکل ساز شده و مسافران نیز به دلیل لغزش اتوبوس ها، از این امر ناراضی هستند.

ایستگاهها بی آر تی دارای حفاظ مناسب نیستند

یک شهروند دیگر که از وضعیت موجود بسیار شاکی است می گوید:در دیگر کلانشهر که مثل تبریز برودت هوا و زمستان سخت ندارند ایستگاههای بی آر تی دارای حفاظ شیشه ای و سیستم تهویه بوده تا مردم از سرما و گرما اذیت نشوند.

علی حسینی افزود: روز به روز کیفیت آسفالت بی آر تی و ایستگاه هایش در تبریز پایین می رود و تعداد اتوبوس ها کفاف این همه مردم را نمی دهد و در برنامه های صدا و سیما 75 درصد آلودگی را مربوط به خودروهای تک سرنشین اعلام می شود ولی باور کنید مردم مجبورند با این وضعیت از خودروهای شخصی استفاده کنند.

دوباره کاری برای ساخت ایستگاه ها و مسیر بی آر تی

اما سئوال اینجاست که آیا بهتر نبود قبل از وقوع هر حادثه ای یا خسارتی به شهروندان و حتی خود شهرداری، ایستگاه های سامانه اتوبوس تندروی شهری از قبل با شرایط بهتری ساخته می شد که شهرداری دیگر مجبور به دوباره کاری و ساخت ایستگاه ها نشود و همچنین مسیر بی آر تی نیز از قبل با کارشناسی اصولی و دقیق ساخته می شد که امروز شاید بهسازی و ترمیم خطوط سامانه اتوبوس تندروی شهری نشویم.

با این حال انتظار می رود اصلاح ایستگاه های بی آر تی بدون هیچ عجله ای و با کارشناسی دقیق صورت گیرد تا دیگر شاهد اصلاح برای سومین بار متوالی نشویم تا بیت المال به هدر نرود.

البته به نظر می رسد ایستگاه راه آهن تبریز که برای اولین بار اصلاح شده، در مقایسه با ایستگاه های سایر کلانشهرها وضعیت مطلوبی ندارد و باید دیگر ایستگاه ها بهتر از این مورد طراحی و ساخته شوند.

گزارش از شاهین بدرحیدری

عکس : مینا نوعی