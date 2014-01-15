تداوم گفتگوهای دوجانبه میان ایران و اردن برای حل مشکلات منطقه ضروری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد وزیر امور خارجه کشورمان و ناصر جوده وزیر امور خارجه پادشاهی اردن بعد از دیدار و گفت و گو با یکدیگر در جمع خبرنگاران حضر شدند.

ناصر جوده در محل وزارت امورخارجه این کشور ضمن خوشامدگویی به وزیرامورخارجه کشورمان به خبرنگاران گفت: در دیدار امروز با وزیر امور خارجه ایران درباره مسائل مختلف منطقه ای و چالشهایی که با آن روبرو هستیم و اقداماتی که باید انجام شود گفتگوهایی صورت گرفت.

وی همچنین با اشاره به دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با پادشاه اردن ملک عبدالله دوم گفت: در این دیدار گفت و گوهای مهمی انجام شد و تمامی موضوعات مورد اهتمام طرفین بررسی شد.

وزیر امور خارجه اردن با بیان اینکه در این دیدار بر دوری منطقه از عوامل تشنج‌زا تاکید شد، گفت: پادشاهی اردن به رهبری ملک عبدالله اعتقاد دارد باید تمامی کانالهای ارتباطی را باز گذاشت و برای حل تمامی مسائل از روشهای دیپلماتیک استفاده کرد و ما به این مسئله ایمان داریم.

وزیر امور خارجه اردن همچنین از تحویل گرفتن ریاست شورای امنیت سازمان ملل توسط اردن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: گفت و گوهای امروز مهم بود و امیدواریم این گفت و گوها در مورد تمامی مسائل ادامه یابد.

جوده با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در دیدار با وزیر امور خارجه ایران مسئله فلسطین بود تصریح کرد: دو کشور اعتقاد دارند که باید مشکل آوارگان فلسطینی حل و فصل شود.

وی این مذاکرات را سازنده توصیف کرد و گفت: دو کشور بر ضرورت تداوم گفت و گوهای دوجانبه برای حل و فصل مشکلات منطقه ای تاکید دارند.

همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در خصوص دیدارهایش با مقامات اردنی گفت: بحث پیرامون بحران سوریه یکی از موضوعات مطرح شده در این دیدارها بود و دو طرف تاکید داشتند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید به خواست و اراده مردم توجه شود.

ظریف خاطرنشان کرد: دو کشور اعتقاد داشتند فرقه گرایی و تروریسم پیامدهای منفی برای همه کشورهای منطقه دارد که باید از رشد و گسترش آن جلوگیری کرد.