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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

منتظری خبرداد؛

برپایی غرفه اختصاصی پیامبر اعظم (ص) به مناسبت هفته وحدت در نمایشگاه کتاب گلستان

برپایی غرفه اختصاصی پیامبر اعظم (ص) به مناسبت هفته وحدت در نمایشگاه کتاب گلستان

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: با توجه به همزمانی آغاز هفته وحدت با نمایشگاه کتاب، غرفه اختصاصی پیامبر اعظم (ص) در این نمایشگاه پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه سه شنبه در نمایشگاه کتاب گفت: نمایشگاه کتاب سفره فرهنگی و هنری است  که هر کسی به اندازه توان و نیاز خود می تواند از این خوان گسترده برداشت نماید.

منتظری افزود: هشتمین دوره این نمایشگاه با حضور 500 ناشر از سراسر کشور با بیش از 5 هزار عنوان کتاب به مدت یک هفته در استان دایر است و برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند به ارتقای  تراز علمی و فرهنگی استان کمک نماید.

وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه پاسخگوی تمام نیازهای نخاطبان استان نمی باشد اما بخشی از این نیازها با وجود تازه های نشر در استان برطرف خواهد شد.

منتظری این دوره از نمایشگاه را متفاوت تر از دوره های پیشین دانست و افزود: برای نخستین بار غرفه پیشگامان مطالعه پیش بینی شده که براساس یک جدول زمانی کم سن ترین و سالخورده ترین کتاب خوانان با هدف تقویت روحیه خودباوری و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه، در آن حضور می یابند.

وی از برگزاری 10 گفتمان علمی خبر داد و تصریح کرد: این گفتمان های علمی متناسب با نیازهای علمی و فرهنگی با موضوعاتی همچون سبک زندگی اسلامی و عرفان های در نمایشگاه برگزار می شود.

استاندار گلستان نیز در نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب به مثابه اقیانوس عظیم و بی انتها از دانش هستند، که باجستجو در دل این اقیانوس گوهرهای گرانبهایی پیدا خواهد شد.

حسن صادقلو افزود: این نمایشگاه می تواند پاسخگوی نیازهای معنوی و روحی افراد باشد زیرا کتاب روح انسان را سیقل داده و مسیر روشن زندگی را آدمی نشان می دهد.

وی ادامه داد: امروزه با وجود فناوری های نوین و تکنولوژی های مدرن در زندگی انسان ها، کتاب هنوز جای خود را از دست نداده است و این نشان دهنده جایگاه بی بدیل کتاب در زندگی بشریت می باشد.

صادقلو با بیان این که کتاب ها دارای دو بخش کاربردی  و ارزشی است، تصریح کرد: اگر جامعه ای جنبه های کاربردی کتاب را نادیده بگیرد قطعاً در مسیر دانایی و تمدن و توانایی عقب می ماند.

کد مطلب 2214800

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