قوه قضاییه با اقتدار به موضوع اراضی روستای"تماشا" رسیدگی کند

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار قانون گذاران چه در این مورد و چه در سایر موارد رعایت کامل قانون است؛ در این خصوص تعارف و اختصاص برخی امکانات به برخی افراد خاص قابل پذیرش نیست، چراکه اتخاذ چنین شیوه هایی دور از عمل به سیره علوی و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب است.

وی ادامه داد: انتظار این است که همه مسئولان نظام مقدس اسلامی از جمله فرمانداری شهرستان پردیس کاملاً پیگیر موضوع اراضی روستای تماشا این شهرستان باشند و قوه قضاییه نیز با اقتدار وارد این موضوع شود.

این مسئول با اشاره به سخنان گران سنگ حضرت علی(ع) درباره بیت المال در نخستین خطابه های بعد از پذیرش مسئولیت حکومت اسلامی از سوی ایشان خاطرنشان کرد: این اراضی در ردیف دارایی های بیت المال محسوب می شود؛ مولای متقیان حضرت علی(ع) در پاره ای از بیانات گوهربار خود می فرمایند که "اگر بیت المال مهریه زنان شده باشد من همه آنها را باز می گردانم".

افتخاری اضافه کرد: هر مدیری برای خدمت در حکومت اسلامی باید منش آن حضرت و سخنان گران سنگشان را پیشه کار کرده و به آن اقتدا کند؛ انتظار این است که مسئولان امر در خصوص اراضی تماشا پردیس بدون تعارف و با قدرت وارد شده و ما نیز در مجمع نمایندگان تهران از این مبحث حمایت می کنیم، این مسئله از جمله مسائل مورد مطالبه قانون گذاران است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص حفظ منابع طبیعی در کشور و حواشی تهران خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم حفظ کمربند سبز و پاک اطراف تهران تأکید داشته و دارند.

وی تصریح کرد: باید به طور کامل نسبت به فرمایشات ایشان دقتی وافر داشت چراکه به حمدالله همه فرمایشات معظم له حکیمانه و دقیق است؛ وظیفه امروز مسئولان در مسائل مختلف پیگیری بیانات رهبری و مردم است.

به گفته این مسئول، کوتاهی امروز در قبال مسائلی نظیر اراضی روستای تماشا پردیس ظلم به آیندگان است و نسل های بعدی چرایی وقایع امروز را از ما خواهند پرسید.

ممارست در پیگیری مشکلات مردم پردیس

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی بازدیدی که در روزهای گذشته از نواحی مختلف شهرستان پردیس انجام شد، مشکلات مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ این بازدید به برگزاری جلسات بعدی با مسئولان نهادهای مختلف منجر و به تبع آن کارگروه های کارشناسی برای رفع مشکلات شکل گرفت.

افتخاری اضافه کرد: این مشکلات همچنان در حال پیگیری برای رفع نهایی هستند و باید با کمک مردم و مسئولان ظرفیت های بالقوه شهرستان به بالفعل درآید.

افتخاری افزود: یکی از کارگروه های مذکور با هدف ارتقای سطح بهداشت و درمان منطقه شکل گرفت که پیگیری ها در آن حوزه نیز ادامه دارد.

این مسئول از تداوم پیگیری ها در خصوص شرایط مناطق کارگاهی شهرستان خبر داد و گفت: چندی پیش در این رابطه نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

وی ادامه داد: علاوه بر مسائل مطروحه، نشستی نیز با رئیس سازمان محیط زیست انجام شد تا امور پیرامونی محیط زیست منطقه مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این پیگیری ها در خصوص ایجاد شرایطی برای کارآفرینی بیشتر در منطقه و رفع مشکل بیکاری نیز انجام شده است تا گره های منطقه یک به یک باز شود.

بر پایه این گزارش و طبق گفته مهدی مهاجر، فرماندار شهرستان پردیس، روستای تماشا از توابع بخش جاجرود شهرستان پردیس است که در گذشته با پیگیری های برخی دفاتر دولتی، دو مرکز دانشگاهی و یک سازمان اداری، بخشی از اراضی زراعی آن به ویلا تبدیل شد. اما در دولت جدید جلوی ادامه این طرح گرفته شد.