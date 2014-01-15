جشن ستارگان علمی نهاوند بهمن امسال برگزار می شود

محمد حسین دارایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: درکنکور سال گذشته شهرستان نهاوند 14 رتبه زیر هزار در گروه های مختلف درسی داشت که با همت و کمک موسسه فرهنگی علیمرادیان مراسم تجلیل از این نخبگان علمی روز پنج شنبه 10 بهمن ماه سال جاری در سالن اداره ارشاد برگزار خواهد شد.

دارایی گفت: همچنین در این مراسم از 34 دانش آموز پایه سوم و چهارم آموزش متوسطه که معدل آنها بالای 19 است به همراه معلمان سال اول ابتدایی آنها تجلیل خواهد شد.

وی افزود: رتبه نهاوند در کنکور سال 92 در سطح استان همدان چهارم بوده است که این نتیجه اقدامات و تلاش های مجموعه اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند و برگزاری آزمون های مرحله ای سنجش، همایش برنامه ریزی کنکور برای دانش آموزان پایه سوم و چهارم آموزش متوسطه، آموزش روش صحیح مطالعه و مهارت های کنکور بوده است.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: دانش‌آموزان نهاوندی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، دینی، فرهنگی و هنری دارای جایگاه‌ خوبی در سطح کشور هستند و در سال‌های اخیر به طور متوالی رتبه برتر مسابقات معارف و پرورشی کشوری را به خود اختصاص داده‌اند.

محمد حسین دارایی ادامه داد: متأسفانه در سالهای اخیر ادارات و دستگاه های اجرایی مختلف شهرستان نهاوند نسبت به برگزاری جشن ستارگان علمی نهاوند بی تفاوت بوده اند و هیچ کمک و اقدامی در راستای برپایی این مراسم نداشته اند که امسال انتظار داریم در این زمینه همکاری و فعالیت داشته باشند.

دارایی از مثلث هدف، برنامه ريزي و تلاش بعنوان سه عامل اصلی موفقیت دانش آموزان برتر نام برد و افزود: استعدادهاي خدادادي برترين سرمايه ي وجود آدمي است كه اگر در مسيردرست هدايت شوند، علاوه بر موفقيت فرد باعث پيشرفت جامعه نيز مي گردند.

وی بیان داشت: استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان جزو سرمایه های ارزشمند كشور هستند و لذا در بعد تربیت این گونه دانش آموزان باید تلاش و اهتمام ویژه ای داشته باشیم.