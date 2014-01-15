کتابخوانان سیستانی هزار جلد کتاب سفارش دادند

محمد صالح حیدری در گفتگو با مهر اذعان داشت: کتابخوانان سیستانی در قالب اجرای طرح "کتاب من" از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد یک هزار جلد کتاب سفارش دادند که تاکنون 300 جلد از این سفارشات تامین شده است.

وی افزود: براساس این طرح در صورت موجود نبودن کتاب مورد نیاز خواننده در کتابخانه، عنوان کتاب مورد نظر توسط خواننده سفارش داده شده و کمتر از 2 ماه از مرکز برای متقاضی ارسال می شود.

حیدری با بیان اینکه محدودیتی برای سفارش کتاب در این طرح وجود ندارد افزود: هر فرد با توجه به میزان تحصیلات می تواند تعداد 4 الی 8 جلد کتاب سفارش دهد.

وی ادامه داد: استقبال از این طرح در شهرستان های زابل، نیمروز و هامون بسیار مناسب بوده و به دلیل اینکه بسیاری از کتاب های سفارش داده شده در فهرست کتاب های کمیاب و قدیمی قرار داشته است لذا از تعداد یک هزار جلد سفارش تنها 300 جلد به دست متقاضیان رسیده است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود تا پایان سال با افزایش کتاب های مورد سفارش تمامی کتاب های مورد نیاز به دست خوانندگان برسد.

وی بیان داشت: به منظور فراگیری و برخورداری تمامی اقشار جامعه و نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی دربین کودکان نسبت به راه اندازی و تجهیز بخش کودک در کتابخانه های شهرستان زابل، نیمروز و هیرمند اقدام و کلاس های قصه گویی، آموزش قران و خطاطی برای کودکان در این کتابخانه ها دایر شده است.