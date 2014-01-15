توسعه کهگیلویه و بویراحمد مستلزم توسعه دانشگاهها و آموزش عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاپور رمضانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دانشگاه یاسوج با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد با موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع سرشار طبیعی، سزاوار جایگاه ویژه در سطح ملی و بین المللی است.

رمضانی تصریح کرد: ارتقاء جایگاه استان و بهبود وضعیت زندگی مردم بدون آموزش عالی مبتنی بر علم و معرفت و پژوهش های عالمانه و نیاز محور محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه یاسوج به عنوان دانشگاه مادر استان رسالتی مهم بر عهده دارد، اظهار داشت: دانشگاه هر استان برند و شاخص توسعه هر استان است و همه باید برای رشد کمی و کیفی آن تلاش کنیم.

وی افزود: رفع انبوه مشکلات انباشته شده دانشگاه یاسوج نیازمند یک تفاهم گروهی و همکاری بین دستگاهی است.

کهگیلویه وبویراحمد نیازمند مرکز آینده پژوهی

رئیس دانشگاه یاسوج همچنین توسعه استان را نیازمند تدوین برنامه ای مدون و سندی رسمی دانست و گفت: در گذشته به دلیل عدم وجود این سند در حوزه های مختلف، شاهد آزمون و خطاهایی بودیم که نتیجه ای در بر نداشت.

وی عنوان کرد: باید وضعیت کنونی استان و راهبردها و محورهای توسعه استان مشخص شود و این نیازمند وجود مرکزی تحت عنوان آینده پژوهی در استان است.

رمضانی، یاسوج را یکی از مناسبترین شهرهای کشور برای زندگی دانست و اظهار داشت: اگر برای 50 سال آینده این شهر برنامه ریزی نشود، به مشکلات کنونی کلان شهرها گرفتار خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: حل مشکلات این دانشگاه تنها به معنای رفع مشکلات یک دانشگاه نیست بلکه رفع برخی مشکلات استان و شهر یاسوج را به همراه دارد.

رمضانی تاکید کرد: با دیپلماسی علم و اجرا و تعامل سازنده دانشگاه با دستگاههای اجرایی می توان به رشد و توسعه ایتان کمک کرد.