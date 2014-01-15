کنگره ملی سرطان موفق به کسب حداکثر امتیاز باز آموزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان موفق شد تا مجوز حداکثر امتیاز بازآموزی را از وزارت بهداشت کسب کند. این مجوز به صورت بی سابقه ای برای 54 گروه هدف این کنگره صادر شده است.

بر اساس این گزارش، گروههای پزشکی برای تمدید پروانه کار به 20 امتیاز نیاز دارند که با شرکت در کنگره ها و همایشهای آموزش پزشکی می توانند این امتیازها را بدست آورند. کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص در انتخاب محورهای اصلی، مهمانان، برگزار کنندگان و...، موفق شد تا حداکثر امتیاز 15، را کسب کند.

بدین ترتیب شرکت دراین کنگره فرصتی است تا گروههای پزشکی بتوانند از حداکثر امتیاز برخوردارشوند، بطوریکه گروههای تخصصی پزشکی و پزشکان عمومی از 15 امتیاز و پرستاران نیز از 5/10 امتیاز برخوردار هستند. البته گروههایی مانند رسانه و سلامت نیز دارای امتیازاتی هستند.

این کنگره با محورهای اصلی 1ـ سرطان و برنامه های پیشگیری و تشخیص زودهنگام، 2ـ سرطان وبرنامه های تشخیصی و درمانی، 3ـ سرطان و راهنماهای ملی سلامت، 4ـ سرطان وبرنامه مراقبتهای حمایتی و تسکینی، 5ـ سرطان و پژوهش و ارزیابی های کلان، 6 ـ سرطان و برنامه جامع ثبت و مراقبت، 7 ـ سرطان و رسانه، 8ـ سرطان وسازمانهای مردم نهاد، 9ـ سرطان و همکاریهای بین بخشی، 10ـ سرطان و ملاحظات اقتصادی، 11ـ سرطان و ملاحظات اخلاقی و حقوقی و 12 ـ سرطان و شاخصهای اجتماعی سلامت از 15 تا 17 بهمن ماه امسال در همایشهای بین المملی صدا و سیما برگزار برگزار می شود.