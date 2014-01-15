50 درصد دام های عشایر نیکشهر بر اثر خشکسالی تلف شدند

محمود بلوچ در گفتگو با مهر اظهار داشت: خشکسالی های مستمر و به دنبال آن فقر مراتع و کاهش علوفه موجب شده است تا تعداد دام های عشایر این منطقه با کاهش جدی مواجه شود.

وی ادامه داد: به دلیل خشک شدن بسیاری از چشمه ها و منابع تامین آب لذا عشایر فاصله بیشتری را می بایست به همراه دام های خود طی کنند که همین موضوع موجب کاهش وزن بیش از حد دام های منطقه شده است.

وی تامین آب شرب برای مصارف بهداشتی و شرب در این منطقه را نیز یکی از مشکلات پیش روی عشایر عنوان کرد و افزود: تعداد 2 تانکر آبرسان کار تامین و انتقال آب مصرفی عشایر را در این منطقه بر عهده دارند که به دلیل فرسودگی این دو خودرو لذا ارائه خدمات با مشکلات زیادی روبرو است و کیفیت مطلوب را ندارد.

بلوچ رفع نیاز به منظور آبرسانی به عشایر این منطقه را نیازمند تهیه و خریداری 4 تانکر آبرسانی دانست و افزود: خشکسالی های اخیر به دلیل تلف شدن دام ها زندگی بسیاری از عشایر را تحت تاثیر قرار داده است و لذا می بایست به منظور تامین معیشت آنها نسبت به اختصاص سهمیه آرد توجه و کمک شایانی صورت گیرد.