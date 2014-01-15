طرح جامع بیمه حوادث روستایی در دستور کار دهیاران قرار گیرد/ بی توجهی به روستاها خسارت زاست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری عصر سه شنبه در همایش دهیاران شهرستان کهگیلویه افزود: با اجرای این طرح روستاییان می توانند فعالیت کشاورزی خود را بدون نگرانی از بروز حوادث و وارد آمدن خسارات ناشی از آن انجام دهند.

وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسعه روستاهاست و این توسعه بدون رشد شاخص های توسعه محقق نمی شود.

جعفری با بیان اینکه دهیاران باید از تمام مشکلات روستاها اطلاع داشته باشند، خاطرنشان کرد: دهیاران در هنگام سرکشی مسئولان به روستاها، باید این مشکلات را مطرح کنند.

وی نظارت بر پروژه های عمرانی در حال انجام در روستاها توسط دهیاران را برای جلوگیری از راکد ماندن پروژه ها بسیار ضروری عنوان کرد و روستای پاک، سبز، مقاوم، مولد و همدل را یک روستای برتر دانست.

بی توجهی به روستاها موجب بیماری جامعه می شود

همچنین مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این همایش گفت: بیماری حال حاضر جوامع در حال توسعه این است که به روستاهای خود بها نداده اند.

ابراهیم فتاح پور با اشاره به اینکه نظام سرمایه داری برای نابودی ارزش ها در روستاها تلاش می کند، افزود: بسیاری از صنایع بومی از بین رفته اند.

وی بیان کرد: دهیاران و شوراها دو بال اجرایی در حوزه استانداری هستند که باید با عدم دخالت در کار یکدیگر و ایجاد تفاهم و همدلی به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: دهیاران باید از مرزگذاری در روستاها و تبعیض بین روستاییان خودداری کنند.

وی همچنین نگهداری از ماشین آلات در اختیار دهیاران را به دلیل کمبود اعتبار برای خرید ماشین آلات جدید ضروی دانست.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری دهیاران را مدیران ارشد روستاها نام برد و اضافه کرد: دهیاران باید از زبان ارتباطی به عنوان برگ برنده در سطح ادارات استفاده کنند.

فتاح پور همچنین از افزودن 69 دهیاری جدید در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

کهگیلویه و بویراحمد بیشترین جمعیت روستایی کشور را دارد

همچنین مدیرکل بیمه ایران شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جمعیت روستاییان این استان بیشترین جمعیت روستایی در سطح کشور است، گفت: اجرای طرح جامع روستاییان می تواند در رفع بسیاری از مشکلات روستاییان این شهرستان مفید باشد.

سرخاب حیدری جمعیت، آموزش، بهداشت و اشتغال را از شاخص های تعریف شده برای عدم توسعه نام برد و افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد در تمامی این شاخص ها دچار توسعه نیافتگی است.

وی بیمه را یک نظام کارامد دانست که از طریق آن می توان با پرداخت هزینه های اندک از فقر و توسعه نیافتگی نجات پیدا کرد.

حیدری با اشاره به این که تولید از روستاها شروع می شود، یادآور شد: این امر حمایت همه مسئولان را از روستاییان می طلبد.

وی به موقعیت ویژه شهرستان کهگیلویه و قرار گرفتن در مسیر زلزله و وجود بارش های سیل آسا در این شهرستان اشاره و تاکید کرد: وجود این بلایای طبیعی، اجرای طرح جامع بیمه روستاییان را ضروری کرده است.

مدیرکل بیمه ایران شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیمه در صدد است که افراد را پیش از آنکه دچار فقر شوند از بحران نجات دهد.