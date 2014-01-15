آموزش و پرورش باید بر عملکرد آموزشگاههای آزاد نظارت داشته باشد/ معنای ارزشیابی توصیفی حذف نمره نبود

عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت بر عملکرد آموزشگاه های کنکور گفت: دولت باید بر مدیریت آموزشگاه ها نظارت کند، اما آموزش و پرورش خود به عنوان زیر مجموعه دولت نمی تواند اقدام به تاسیس آموزشگاه کند.

وی درباره اینکه چه موانعی بر سر راه آموزش و پرورش برای تاسیس این آموزشگاه ها وجود دارد، افزود: موانع خاصی وجود ندارد و حتی تاسیس آن از سوی دولت ممکن است مزیت های بسیاری داشته باشد، اما با این کار مدیریت آموزشگاه ها نیز دولتی شده و افراد زمینه ای برای نشان دادن توانایی های مدیریتی خود ندارند.

به گفته عمادی، در حال حاضر 12 موسسه و آموزشگاه مورد تایید آموزش و پرورش است که آنها همگی می توانند با آموزش و پرورش تفاهمنامه امضا کنند تا کلاس های کنکور در مدارس برای دانش آموزان برگزار شود.در این صورت مرکز سنجش نیز می تواند بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

وی همچنین درباره نمره دهی توصیفی نیز توضیح داد: معنای ارزشیابی توصیفی به خوبی درک نشده و در نهایت منجر به حذف نمره در پایه ابتدایی شده اشت.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: این در حالی است که معنای ارزشیابی توصیفی حذف نمره نبود، بلکه به این معناست که به دلیل نشان ندادن توانایی ها در دوره ابتدایی، معلم می تواند این توانایی ها را شناسایی کند و در مرحله بازخورد به خانواده و نظام آموزشی یک توصیفی از دانش آموزان داشته باشد.