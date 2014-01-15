مبارزه با مواد مخدر یک وظیفه همگانی است/ لزوم اجرای طرح ارتقا امنيت اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامرانی صالح شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: خطر مواد مخدر متوجه تمام اقشار جامعه است.

وی ادامه داد: با سرمایه گذاری، تلاش مضاعف و آموزش های پیشگیرانه در مدارس، دانشگاه ها و غیره از آلوده شدن جوانان به مواد مخدر باید جلوگیری شود.

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در رشت

جانشین پلیس گیلان از اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي در رشت خبر داد و گفت: با درخواست هاي متعدد مردمي برای برخورد با اخلال گران و هنجارشكنان در جامعه طرح ارتقای امنيت اجتماعي با بكارگيري تمامی عوامل زير مجموعه ستادي، كلانتري ها، پاسگاه ها و اطلاعات، شناسايي نقاط آلوده و جرم خيز در سطح حوزه استحفاظي به مدت يك هفته به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجراي اين طرح ماموران موفق به كشف مواد مخدر (ترياك – مرفين – هروئين – حشيش و غيره ) در مجموع 936 گرم، مشروبات الكلي (داخلي و خارجي) یک هزار و 95 ليتر، 531 عدد جهيزات ماهواره ايي، هفت هزار و 227 حلقه سي دي و فيلم غير مجاز و 39 عدد قرص هاي روان گردان شدند.

صالح همچنین از دستگيري 42 نفر به اتهام سرقت، دستگيري 128 نفر مزاحمان خياباني و ساير جرائم عمومي، دستگيري 98 نفر معتاد پرخط، دستگيري پنج نفر قاچاقچي مواد مخدر و دستگيري دو نفر در رابطه با قاچاق كالا خبر داد و اظهارداشت: درادامه اين طرح 16 دستگاه خودرو به دليل آلودگي صوتي،86 دستگاه خودرو بدليل فقدان مدارك، پنج دستگاه خودرو به دليل حمل مشروبات الكلي، 10 دستگاه خودرو به دليل حمل مواد مخدر، 38 دستگاه خودرو به دلیل مزاحمت خياباني توقيف و تحويل مراجع قانوني شدند.

وی در ادامه ضمن تشكر از مردم به جهت همكاري با ماموران در اجراي اين طرح از تمام هموطنان خواست پليس را در كنار خود بدانند و در راه رسيدن به امنيت پايدار، يار و ياور پليس باشند.

كشف سرقت و دستگيري سارقان در آستارا

جانشین پلیس گیلان از كشف پنج فقره سرقت و دستگيري دو سارق در آستارا خبر داد و گفت: با سرقت هاي متعدد لوازم و قطعات داخل خودرو و سرقت يك دستگاه خودروي پيكان در سطح حوزه استحفاظي این شهرستان و ارجاع پرونده هاي مربوطه به پليس آگاهي، موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.

وی افزود: با تجميع اطلاعات موجود در پرونده هاي ارجاعي و بررسي سرقت هاي مشابه اخير، مستندات لازم در اين زمينه جمع آوري و در نهايت فردي به هويت (ع-ع) اهل و ساكن آستارا در حين ارتكاب جرم از سوی ماموران آن پليس دستگير و برای رسيدگي تخصصي به پليس آگاهي منتقل شد.

صالح اظهارداشت:با بازجویي از متهم، وي به سرقت خودرو با همدستي شخصي به هويت ( ف -د ) اهل و ساكن آستارا اعتراف كرد، كه عوامل پليس آگاهي با همكاري و تعامل عوامل بخش انتظامي لوندويل اين شهرستان موفق شدنددر يك عمليات غافلگيرانه، فرد مورد نظر را شناسايي و دستگير کنند.

وي با اشاره به اينكه با بررسي هاي انجام گرفته مشخص شد كه افراد دستگير شده داراي سابقه سرقت هاي متعدد در شهرستان هستند، گفت: با بازجويي هاي بعمل آمده افراد دستگير شده به پنج فقره سرقت خودرو و قطعات داخل خودرو و همچنين به خريد اموال سرقتي از سارقان به ارزش ريالي 122 ميليون ريال نيز اعتراف کرده كه در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل و سارقان دستگير شده تحويل مقام قضايي و از این طريق روانه زندان شدند.

جانشین پلیس گیلان در پايان از تمام هموطنان خواست با رعايت اصول پيشگيري و توجه به هشدار هاي پليس، دست سارقان را از سرقت اموال خود كوتاه كنند.

کشف 70 كيلوگرم انواع مواد مخدر

وی از کشف 40 كيلوگرم ترياك و 28 كيلوگرم حشيش در رشت خبر داد و گفت: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان در مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و با بررسی اخبار مکتسبه مبنی بر فعالیت یک نفر قاچاقچی به هویت معلوم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در استان به همراه دو نفر از قاچاقچيان سابقه دار در يكي از استان هاي كشور، مورد را در دستور كار خود قرار دادند.

صالح افزود: با بررسي و كارهاي اطلاعاتي معلوم شد قاچاقچي گيلاني به استان مورد نظر عزيمت و با همكاري دو نفر قاچاقچي در آن استان مقدار 40 كيلوگرم ترياك را در مخزن سوخت و 28 كيلوگرم حشيش را داخل زاپاس يك دستگاه خودروي نيسان جاسازي و احدي از آنان به عنوان راننده خودروي حامل و دو نفر ديگر با يك دستگاه خودروي ال 90 به عنوان اسكورت به قصد گيلان حركت مي کنند.

وي اظهارداشت: پس از تعقيب و مراقبت و اقدامات اطلاعاتی از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از سوی اين دو از استان مورد نظر، در يك مرحله عمليات مشترك با سربازان گمنام امام زمان (عج) و فرماندهي انتظامي شهرستان رودبار خودروهاي متهمان پس از ورود به استان توقيف، سه نفر اعضاي باند دستگير و در مجموع مقدار 68 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد. متهمان با تشكيل پرونده، تحويل مراجع قضايي و روانه زندان شدند.

تالارهاي عروسي بايد محلي براي ارزش ها است

جانشین فرمانده انتظامي گيلان گفت: بناي زندگي، ارزش نهادن به خواسته هاي مشروع انساني است بنابراین تالارهاي عروسي بايد محلي براي ارزش ها باشد.

وی افزود: هدف از نظارت، كنترل و تلاش پليس در تالارها، برگزاري بهتر مراسم ارزشمند عروسي و جشن هاي شادي است.

صالح در ادامه خواسته هاي پليس از تالاردارها را خواسته هايي در راستاي ارتقا جايگاه تالارها در جامعه ناميد و اظهار داشت: مديران تالار بايد با رعايت مقررات صنفي جايگاه تالار را در جامعه بالا برده و به مكاني خاطره انگيز در اذهان تبديل کنند.

وی تصريح كرد: بايد تلاش كنيم ارزش انساني را در جشن ها ارتقا داده و انسان را به جايگاه اصلي اش برسانيم.

جانشین پلیس با اعلام اينكه چون بناي زندگي ارزش نهادن به خواسته هاي مشروع انساني است، تالارهاي عروسي بايد محلي براي ارزش ها باشد، افزود: خواسته پليس از تالارها در راستاي مطالبات مردمي است و تالار بايد با رعايت مقررات صنفي، رضايت صاحبان جشن ها را نيز جلب کنند.

وي تالار را اماكن عمومي تعريف كرد و بيان داشت: مدير اماكن عمومي بايد حرمت مهمانش را حفظ و آنها را از هر خطري مصون نگهدارد.

صالح پليس را حافظ ارزش ها و ياور مديران تالارها معرفي كرد، اذعان داشت: پليس در راستاي رعايت مقررات صنفي و حفظ شئونات اسلامي ياور مديران تالارها است.

وی صريح كرد: تالارها بايد ضمن برپايي مراسمات شئونات اسلامي و مقررات صنفي را به دقت رعايت كنند.

جانشین پلیس گیلان تصريح كرد: هر عمل يا اقدامي كه زمينه ساز ناهنجاري ها يا موجبات تنزل جايگاه انساني باشد با اعمال قانون پليس مواجه خواهد شد.

وی در پايان با صدور دستور، مبني بر كنترل و نظارت گسترده تر از تالار داران ياد آور شد با اعمال قانون قاطع تر بايد جايگاه تالارها و جشن ها را در استان ارتقا دهيم.

تشديد طرح ارتقا امنيت اجتماعي و پاکسازي نقاط آلوده در آستانه اشرفيه

صالح از تشديد طرح پاکسازي نقاط آلوده و ارتقا امنيت اجتماعي در آستانه خبر داد و گفت: ماموران انتظامي اين شهرستان در اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي و در ادامه طرح هاي پاکسازي نقاط جرم خيز و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومي، پس از اخذ مجوزهاي قانوني طرح ارتقا امنيت اجتماعي را اجرا کردند.

وي افزود: ماموران در اجراي اين طرح 355 گرم انواع مواد مخدر از نوع ترياك، هروئين، شيشه و حشيش کشف و 18 نفر از معتادان تابلو و خرده فروشان مواد مخدر را دستگير کردند.

جانشین پلیس گیلان با اشاره به دستگيري دو سارق منزل با هفت فقره سرقت، دستگيري يك سارق لوازم خودرو، دستگيري یک سارق موتور سيکلت و دستگيري شش مشمول غائب، بیان داشت: کشف سه تن چوب جنگلي قاچاق و کشف يک قبضه اسلحه شکاري از اقدامات ديگر اين طرح است.

وی يادآور شد: در اين طرح 10 دستگاه خودرو و 80 دستگاه موتور سيکلت متخلف نيز متوقف و اعمال قانون شدند.

صالح در ادامه ضمن قدرداني از همکاري خوب مردمي با پليس در شناسايي و کشف جرائم و پاکسازي محلات از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه ناهنجاري و تهيه و توزيع مواد مخدر مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع، تا نسبت به پاکسازي محل و دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شود.

شهروندان مراقب سرقت الكترونيكي، اطلاعات كارت بانكي خود از طریق قطعات سخت افزاری (اسکیمر) باشند

جانشین فرماندهي انتظامي استان کاهش هدر رفت وقت و سفرهای غیرضروری، ضریب امنیت به نسبت بالا و غيره را از جمله مزایای کاربرد این دستگاه کوچک اما قدرتمند دانست و گفت: همین دستگاه سودمند موجب شده تا برخی از افراد سودجو با داشتن کمی‌دانش فنی از این طریق سوء استفاده کنند.

وی عنوان كرد: با وجود تلاش های هماهنگ از سوی موسسات مالی در سراسر جهان، تقلب و دستکاری برای دسترسی به حساب افراد از طریق دستگاه های خودپرداز و دستگاه های POS همچنان بصورت یک مشکل، رو به رشد است؛ این معضل هنگامی پیش می آید که مجرمان (Skimmers) با سرقت اطلاعات بدست آمده از کارت عابر بانک افراد و بدون اطلاع دارنده کارت، از آن سوء استفاده می کنند.

صالح افزود: مجرمان با نصب ابزاری پیشرفته در محل ورودی کارت های بانکی که قادر است تمامی اطلاعات کارت بانکی را کپی کرده و اطلاعات کارت را بخواند و با بدست آوردن رمز عبور که معمولا مشتریان در اختیار آنها قرار می دهند، تمامی اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی به حساب افراد را بدست آورده و از این طریق سرقت الکترونیکی اتفاق می افتد.

وی در ادامه اظهار داشت: البته راه هایی نیز برای مقابله با این نوع از سرقت هاي الكترونيكي وجود دارد که خودِ کاربر مهمترین نقش را در این رابطه ایفا می‌کند و با رعایت یک سری نکات، امنیت حساب بانکی و اطلاعات خود را تضمین می کند.

جانشین فرماندهي انتظامي گيلان در ادامه بیان داشت: از جمله اقداماتي كه مي تواند در كاهش تخلفات سايبري از سوی اسكيمرها بسيار مفيد به فايده باشد اين است كه بطور حتم صاحب كارت بانكي به شخصه از دستگاه POS استفاده و رمز عبور كارت خود را وارد و دقت داشته باشد قطعات اضافی و مشکوک به دستگاه پايانه فروشگاهي يا POSمتصل نباشد.

هزينه جرم براي مجرم بايد در جامعه بالا رود

صالح گفت: با مشاركت مردمي و مشاركت دست اندر كاران فرهنگي آموزشي بايد زمينه وقع جرم را در جامعه كاهش بدهيم.

وی پيشرفت جامعه را نيز موجب پيچيدگي جرائم در جامعه خواند و تصريح كرد: مسلط بودن و بكار بردن علوم روز براي مقابله جرائم از ضروريات روز است.

جانشین پلیس به مسئوليت هر فرد براي كاهش وقوع جرم در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: همه نسبت به حفظ اموال و عمل به توصيه هاي پليسي برای پيشگيري از وقوع جرم مسئول هستيم.

وي همچنین يكي از راه هاي كاهش جرم در جامعه بالا رفتن هزينه جرم دانست و بيان داشت: با استفاده از فناوري روز، كنترل سابقه داران، تشديد گشت زني و هماهنگي مقام قضايي هزينه جرم را براي مجرمان بالا خواهيم برد.

صالح از ديگر راه هاي بالا بردن هزينه جرم در جامعه كنترل موثر مردم بر اموال خود و تعامل تاثير گذار با پليس اعلام كرد و افزود: با عمل كردن به توصيه هاي پليسي و انعكاس به موقع ناهنجاري و گزارش مي توان عرصه را بر جولان دهي مجرمان برای وقوع جرم در جامعه كم كرد.

وی تعامل مرجع قضايي با پليس را خوب توصيف کرد و گفت: مرجع قضايي نيز به مانند پليس آمادگي برخورد قاطعانه با مجرمان و ناامن كنندگان جامعه را دارد.

جانشین پلیس گیلان براي تاثير گذاري بيشتر گشت هاي پليسي از فرماندهان و روساي پليس هاي تخصصي خواست با مسئوليت خواهي از واحد هاي گشتي، به تاثير بيشتر گشت در جامعه ارتقا بخشند.

سارق حرفه اي در دام پليس ماسال

وی از دستگيري سارق حرفه اي در ماسال خبر داد و گفت: گشت مشترك پليس آگاهي و كلانتري 11 شهرستان با هوشياري در حين گشت زني به يك دستگاه خودروي پرايد كه در حال پرسه زدن در سطح شهر بود مظنون و پس از توقف و پيگيري هاي لازم مشخص شد راننده خودروي مزبور سارق كپسول هاي گاز است.

صالح افزود: در تحقيقات انجام گرفته مشخص شد اين فرد كه اقدام به سرقت هاي خرد، در پوشش راننده آژانس در مناطقي كه گازكشي نیست، تردد و اقدام به سرقت كپسول گاز شهروندان مي كرد.

وی ادامه داد: در بازجويي اوليه از متهم، وي به بزه خود اعتراف و با جستجو محل اختفا از سوی ماموران تعداد 15 عدد گپسول گاز كشف و موارد با تشكيل پرونده و صورت جلسه به مرجع قضايي تحويل و با قرار مناسب راهي زندان شد.

امنيت پايدار در گرو مشاركت بيشتر مردم

جانشین فرمانده انتظامي گيلان وحدت را رمز پيروزي در مقابل دشمن دانست و افزود: اگر ملت ایران توانست با دستان خالي در مقابل ابر قدرت هاي شرق و غرب بايستد همه از ثمرات وحدت و پيروي از ولايت است.

صالح با توجه به رويكرد جامعه محوري پليس در بحث ايجاد امنيت، امنيت را يك مقوله چند وجهي، شامل جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غیره دانست و اظهارداشت: نقش اصلي را در امنيت خود مردم دارند و نيروي انتظامي به عنوان حافظ امنيت در كنار مردم هستند.

وی نيروي انتظامي را جزئي از مردم و براي مردم و در خدمت مردم دانست و تصريح كرد: ميزان امنيت بستگي به ميزان مشاركت دارد و هر قدر مشاركت بيشتر باشد، امنيت بيشتر افزايش مي يابد.

جانشین پلیس گیلان با توجه به امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران در دنيا، گيلان را با امنيت ترين استان كشور دانست و بيان داشت: از ثمرات حصول امنيت در استان، مشاركت مردم با ايمان، فرهيخته و با فرهنگ گيلان در امر امنيت است.

وی در ادامه سخنانش به جرائم خرد در جامعه اشاره کرد و تصريح كرد: با آموزش و فرهنگ سازي و درست انجام دادن وظيفه مي توان اين جرائم خرد را نيز كاهش داد.

صالح همچنین به جرائم مشهود و غير مشهود در جامعه اشاره و راه حذف جرائم غير مشهود را بازگشت به اصل امر به معروف و نهي از منكر و آمادگي و حضور مردم در ايجاد ناامني مجرم در جامعه دانست و اظهار داشت: حضور مردمي در صحنه موجب احساس نامني براي مجرم خواهد بود.