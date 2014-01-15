پرونده فاقد سند و مشکوک به تابعه در بشرویه وجود ندارد/ کاهش 18 درصدی ازدواج در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سردار رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه سه شنبه شب در کمیته ثبت وقایع و رویدادهای شهرستان بیان کرد:سازمان ثبت احوال تنها نهادی است که با در اختیار داشتن اسناد تمام اتباع ایرانی وظیفه حفاظت از مرزهای هویتی و تابعیتی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور را دارد.

100 درصد وقایع حیاتی بشرویه در مهلت قانونی ثبت شد

وی یکی از شاخص های مهم در ثبت احوال را میزان پوشش وقایع حیاتی دانست و گفت:با تعامل و هماهنگی خوب اعضای شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان و فرهنگ بالای مردم و خدمات دولت 100 درصد وقایع حیاتی در 8 ماهه سال 92 در این حوزه در مهلت های قانونی به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه به مهلت قانونی ثبت ولادت و وفات اشاره کرد و اظهار داشت:تاریخ فوت در بازه زمانی 10 روزه و تاریخ ولادت در بازه زمانی 15 روزه باید اعلام و به ثبت رسد.

جواد سردار ضمن اشاره به پیگیری های صورت گرفته توسط این اداره در هشت ماهه اخیر گفت: پیگیری و اجرای تقسیمات کشوری در شناسنامه های صادره سیستمی در محل تولد یکی از این اقدامات می باشد.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه به تفاهمنامه های این اداره با سایر نهادها اشاره نمود و بیان کرد: این اداره با بهزیستی در رابطه با غربال گری شنوایی نوزادان تفاهمنامه ای را امضا کرده است.

وی افزود: در جهت همکاری با آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در رابطه با شناسایی افراد بی سواد و همچنین با آموزش و پرورش در جهت ارائه خدمات به دانش آموزان بدون نیاز به حضور آنان در اداره ثبت احوال تفاهمنامه هایی صورت گرفته است.

سردار همچنین از تفاهمنامه ای با اداره پست شهرستان برای ارسال شناسنامه های صادره به درب منازل ار طریق اداره پست خبر داد.

افزایش 8 درصدی ولادت

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه به آمار ثبت وقایع حیاتی 8 ماهه اول سال 92 اشاره کرد و اظهارداشت:در هشت ماهه اول سال تعداد366 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است.

سردار افزود: تعداد ولادت ثبت شده شهری در این مدت، برابر 311 رویداد و تعداد وفات روستایی برابر 55 رویداد است.

وی متذکر شد: درصد وقایع ولادت در مهلت قانونی به زیر یکسال 99 درصد است.

سردار در خصوص نسبت جنسی ولادت گفت: در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 117 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه اذعان داشت: در هشت ماهه نخست سال،کلیه ولادت های ثبت شده در این شهرستان 100 درصد می باشد که به استناد گواهی بیمارستان، پزشک و ماما به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد:این ارقام نشان دهنده همکاری و تعامل با سایر دستگاه ها از جمله واحدهای بهداشتی و درمانی شهرستان است که می تواند به بهبود وضعیت ثبت ولادت کمک موثری نماید.

سردار در رابطه با وفات های صورت گرفته در هشت ماهه اول سال گفت: در این بازه زمانی تعداد 80 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد وفات ثبت شده شهری در این مدت، برابر 57 رویداد و تعداد وفات روستایی برابر 23 رویداد است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه گفت: درصد وقایع وفات در مهلت قانونی زیر یکسال، 100 درصد بوده است.

سردار نسبت جنسی فوت در این بازه زمانی را در مقابل هر 100 فوت زنان، تعداد122 فوت مردان عنوان کرد.

کاهش 18 درصدی ازدواج

وی از کاهش 18 درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت: در هشت ماهه نخست سال تعداد 238 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه ادامه داد:برابر آمار ازدواج ثبت شده حدود 73 درصد ازدواج ها در مناطق شهری به تعداد 174 واقعه و 26 درصد آنها در مناطق روستایی به تعداد 64 واقعه به ثبت رسیده است.

سردار به فراوانی نام دختران و پسران در هشت ماهه نخست سال شاره کرد و اظهارداشت:بیشترین فراوانی نام پسران:ابوالفضل، امیرعلی، امیرمحمد، امیرحسین و علی اصغر، و فراوانی نام دختران؛ زینب، فاطمه، زهرا، رقیه و ریحانه است.

صدور 428 فقره شناسنامه مکانیزه

وی در خصوص صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال بیان کرد:با عنایت به راه اندازی سامانه صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در این شهرستان در خرداد ماه سال جاری، طی این مدت تعداد428 فقره شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال صادر شده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه افزود:این نوع شناسنامه ها که از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، عکس متقاضی روی آن اسکن و با پوشش مخصوص لمینت می گردد

سردار از تغییر نام به تعداد 13 مورد ،تغییرنام خانوادگی 14 مورد، صدور خلاصه وفات 131 مورد، حل اختلاف اسناد سجلی 25 مورد و صدور کارت شناسایی ملی 377 مورد خبرداد.

وی با بیان اتمام طرح آرشیو الکترونیکی اسناد گفت: کلیه اسناد تنظیمی در بشرویه اعم از اسناد وفات و ولادت تصویربرداری، اسکن و آرشیو شده و در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور قرار گرفته و قابل مشاهده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه در ادامه اظهار داشت: با اجرای این طرح کلیه خدمات را متقاضیان می توانند فارغ از محل صدور شناسنامه در محل سکونت خود اخذ کنند.