نشست«دولت و سیاست آموزش در ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ سلسله سخنرانیهای علمی پیرامون جامعهشناسی تاریخی در ایران را با هدف ترویج رویکرد جامعهشناسی تاریخی و نیز تقویت فعالیتهای علمی میان رشتهای، برگزار میکنند.
نشست«دولت وسیاست آموزش در ایران»باسخنرانی دکتر معصومه قاراخانی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
این نشست شنبه 28دی ماه از ساعت10تا12برگزار می شود.
سالن اندیشه پژوهشگاه در بزرگراه کردستان- نبش خیابان 64 غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- طبقه سوم واقع است.
انجمن جامعه شناسی ایران از سلسله مباحث جامعهشناسی تاریخی، نشست«دولت و سیاست آموزش در ایران» را با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ سلسله سخنرانیهای علمی پیرامون جامعهشناسی تاریخی در ایران را با هدف ترویج رویکرد جامعهشناسی تاریخی و نیز تقویت فعالیتهای علمی میان رشتهای، برگزار میکنند.
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