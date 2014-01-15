نشست«دولت و سیاست آموزش در ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ سلسله سخنرانی‌های علمی پیرامون جامعه‌شناسی تاریخی در ایران را با هدف ترویج رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی و نیز تقویت فعالیت‌های علمی میان رشته‌ای، برگزار می‌کنند.



نشست«دولت وسیاست آموزش در ایران»باسخنرانی دکتر معصومه قاراخانی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.



این نشست شنبه 28دی ماه از ساعت10تا12برگزار می شود.



سالن اندیشه پژوهشگاه در بزرگراه کردستان- نبش خیابان 64 غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- طبقه سوم واقع است.