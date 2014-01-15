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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۹:۳۳

کرمانشاه مقام چهارم مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور را کسب کرد

کرمانشاه مقام چهارم مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر هیات کشتی استان کرمانشاه گفت: در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان ایران که در سالن ورزشی حسن رنگرز نوشهر انجام شد، تیم کرمانشاه موفق به کسب مقام چهارم این رقابت ها شد.

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کشتی فرنگی جوانان کشور در این رقابت ها با کسب سه مدال نقره و یک برنز و کسب 35 امتیاز در جایگاه چهارم تیمی قرار گرفت.

وی افزود: علی همتی، بهروز هدایت ، وحید نامداری و سجاد منوچهری چهار مدال آور کرمانشاه در این مسابقات بودند.

کیانی ادامه داد: در وزن 50 کیلوگرم، علی همتی از کرمانشاه توانست عنوان نایب قهرمانی را کسب کند ، محمد پیامنی از لرستان قهرمان شد و هادی تختایی از خوزستان به همراه سعید زارع از هرمزگان عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در وزن 74 کیلوگرم، بهروز هدایت فرنگی کار کرمانشاهی توانست جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد، سجاد فرح پور از مازندران الف قهرمان شد و مهدی فلاح از تهران و مهدی ابراهیمی از قم به مقام سوم مشترک رسیدند.

دبیر هیات کشتی استان کرمانشاه یادآور شد: در وزن 84 کیلوگرم، وحید نامداری سومین مدال نقره کرمانشاه را به ارمغان آورد، فاضل غفاری از مازندران الف قهرمان شد و یونس زیدوند از اصفهان و ادریس ابراهیمی از کردستان به مقام سوم مشترک رسیدند.

کیانی همچنین به وزن 96 کیلوگرم اشاره کرد و گفت: در این وزن نیز سجاد منوچهری از کرمانشاه در کنار سبحان نعیمایی از خوزستان در جایگاه سوم مشترک ایستاد، محمد ابراهیمی از کردستان قهرمان شد و یحیی جصاس از قم عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: در رده بندی تیمی نیز تیم مازندران الف با 54 امتیاز به عنوان نخست رسید، تهران با 40 امتیاز دوم شد و لرستان با کسب 37 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و تیم های کرمانشاه، خوزستان و مازندران ب نیز به ترتیب با 35، 34 و 28 امتیاز در رتبه های چهارم تا ششم ایستادند.

کد مطلب 2214858

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