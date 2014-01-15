کرمانشاه مقام چهارم مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور را کسب کرد

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کشتی فرنگی جوانان کشور در این رقابت ها با کسب سه مدال نقره و یک برنز و کسب 35 امتیاز در جایگاه چهارم تیمی قرار گرفت.

وی افزود: علی همتی، بهروز هدایت ، وحید نامداری و سجاد منوچهری چهار مدال آور کرمانشاه در این مسابقات بودند.

کیانی ادامه داد: در وزن 50 کیلوگرم، علی همتی از کرمانشاه توانست عنوان نایب قهرمانی را کسب کند ، محمد پیامنی از لرستان قهرمان شد و هادی تختایی از خوزستان به همراه سعید زارع از هرمزگان عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در وزن 74 کیلوگرم، بهروز هدایت فرنگی کار کرمانشاهی توانست جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد، سجاد فرح پور از مازندران الف قهرمان شد و مهدی فلاح از تهران و مهدی ابراهیمی از قم به مقام سوم مشترک رسیدند.

دبیر هیات کشتی استان کرمانشاه یادآور شد: در وزن 84 کیلوگرم، وحید نامداری سومین مدال نقره کرمانشاه را به ارمغان آورد، فاضل غفاری از مازندران الف قهرمان شد و یونس زیدوند از اصفهان و ادریس ابراهیمی از کردستان به مقام سوم مشترک رسیدند.

کیانی همچنین به وزن 96 کیلوگرم اشاره کرد و گفت: در این وزن نیز سجاد منوچهری از کرمانشاه در کنار سبحان نعیمایی از خوزستان در جایگاه سوم مشترک ایستاد، محمد ابراهیمی از کردستان قهرمان شد و یحیی جصاس از قم عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: در رده بندی تیمی نیز تیم مازندران الف با 54 امتیاز به عنوان نخست رسید، تهران با 40 امتیاز دوم شد و لرستان با کسب 37 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و تیم های کرمانشاه، خوزستان و مازندران ب نیز به ترتیب با 35، 34 و 28 امتیاز در رتبه های چهارم تا ششم ایستادند.