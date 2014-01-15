به گزارش خبرگزاری مهر، همسران سفیران تعدادی از کشورهای اسلامی به همراه همسران برخی مدیران عالی‌رتبه دولتی صبح روز سه‌شنبه، 24 دی‌ماه جاری از فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران در راکتور تحقیقاتی تهران و تولید رادیوداروها بازدید کردند.

در این بازدید، بازدیدکنندگان در کمال ناباوری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌یی کشور از جمله در زمینه تولید رادیودارو برای بیماران سرطانی و خاص بسیار تمجید کرده و با دست زدن به تشویق همکاران این بخش‌ها پرداختند.

آن‌ها هم‌چنین اطلاع‌رسانی بیش‌تر این فعالیت‌ها از طریق رسانه‌ها را خواستار شدند و از شنیدن برنامه کشور برای صدور رادیودارو به کشورهای مسلمان ابراز خرسندی کردند.